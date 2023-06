Washington.- El Departamento de Justicia informó al equipo legal del exvicepresidente Mike Pence que no presentará cargos penales relacionados con el descubrimiento de documentos clasificados en su casa de Indiana.

El departamento envió una carta al abogado de Pence el jueves para informarle a su equipo que, después de una investigación sobre el posible mal manejo de información clasificada, no se presentarán cargos penales. Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó la autenticidad de la carta, que fue obtenida por The Associated Press.

La noticia llega días antes de que Pence lance su campaña para la nominación republicana a la presidencia en Iowa el miércoles, una contienda que lo pondrá en competencia directa con su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump.

No surgió evidencia que sugiriera que Pence escondió intencionalmente ningún documento del gobierno o que incluso sabía que estaban en su casa, por lo que nunca se esperó que el exvicepresidente enfrentaría cargos. Pero la decisión del gobierno y el momento son, no obstante, buenas noticias para el equipo político de Pence antes de su ingreso a la contienda de 2024.

El fiscal general Merrick Garland nombró a un abogado especial para supervisar la investigación del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, así como los esfuerzos del exmandatario para anular los resultados de las elecciones de 2020, sólo tres días después de que Trump lanzara formalmente su campaña rumbo a 2024.

Descubren documentos clasificados en casa de Pence

Documentos con marcas clasificadas fueron descubiertos en la casa de Pence en enero después de que pidió a sus abogados que registraran sus pertenencias de su época como vicepresidente. Los artículos, que fueron entregados de inmediato al FBI, “fueron empaquetados y transportados inadvertidamente” a la casa de Pence al final de la última administración, escribió el abogado de Pence, Greg Jacob, en una carta a los Archivos Nacionales.

El FBI descubrió un documento adicional con marcas clasificadas en la casa de Indiana durante una búsqueda el mes siguiente.

Más allá de Pence, los asesores especiales del Departamento de Justicia continúan investigando el manejo de documentos clasificados encontrados en casas u oficinas tanto de Trump como del presidente Joe Biden, cuando era vicepresidente.

El estado de la investigación de los documentos de Biden no está claro, pero la investigación de Trump ha mostrado signos de llegar a una conclusión. Los fiscales parecen estar cerca de tomar una decisión sobre si presentar cargos penales contra el expresidente o cualquier otra persona.

El equipo dirigido por el fiscal especial Jack Smith ha colocado una amplia muestra representativa de testigos ante un gran jurado federal que investiga a Trump, incluidos antiguos y cercanos asesores de Trump. La investigación se ha centrado no sólo en si poseía ilegalmente unos 300 documentos marcados como clasificados, sino también en si obstruyó los esfuerzos del gobierno para asegurar su devolución.

Los asuntos de Biden y Pence siempre se han diferenciado, de hecho y de derecho, de la investigación de Trump porque en ambos casos, los asistentes revelaron de manera proactiva el descubrimiento de documentos clasificados al Departamento de Justicia y facilitaron su devolución.

En la investigación de Trump, éste se resistió durante meses a las demandas de devolver documentos clasificados que se llevaron de la Casa Blanca a su residencia en Florida, Mar-a-Lago, después de que terminara su mandato. Después de sospechar que quedaban más documentos clasificados en la propiedad, a pesar de una citación y una visita de los investigadores, el FBI regresó con una orden de allanamiento y recuperó alrededor de 100 documentos adicionales marcados como clasificados, incluso a nivel de alto secreto.

