Los Ángeles.- El Gobierno de Estados Unidos anunció que ha decidido retirar el muelle flotante que transporta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para protegerlo de las condiciones meteorológicas y que se plantea no volver a reinstalarlo.

"El Comando Central ha retirado el muelle temporal de Gaza", anunció este viernes la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en un rueda de prensa.

El muelle será remolcado de "regreso a Ashdod, Israel", agregó.

Singh explicó que la ayuda que llega a Gaza a través de este muelle temporal se encuentra estancada. La reinstalación del muelle dependerá de si la ayuda humanitaria se sigue acumulando en la zona de almacenamiento o se logra distribuir en el enclave palestino.

"Si no hay suficiente espacio en el patio de almacenamiento no tiene sentido enviar a nuestros hombres y mujeres allí cuando no hay nada que hacer", remarcó.

Desde su instalación el pasado 17 de mayo, el muelle flotante ha tenido que ser retirado varias veces debido a las condiciones meteorológicas.

Pero desde mediados de mayo ha ayudado a entregar "más de 8.831 toneladas métricas de material humanitario a la costa para su posterior distribución por parte de organizaciones humanitarias", sentenció Singh.

La instalación consta de dos estructuras: un muelle flotante al que se amarran los barcos cargados con la asistencia humanitaria y una calzada por donde transitan los camiones que llevan los suministros a tierra.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc