La policía de Hong Kong se enfrentó este domingo una vez más con manifestantes opositores al gobierno.

La región especial de China entra así en su décima semana de protestas masivas y disturbios.

La policía lanzó gases lacrimógenos en toda la ciudad el domingo por la noche (hora local), incluso en una estación de ferrocarril cubierta.

En el distrito de Wan Chai se arrojaron bombas de gasolina y ladrillos a la policía antidisturbios, que respondieron golpeado a los manifestantes con bastones.

Varias personas, incluido un oficial de policía, resultaron heridas en los enfrentamientos.

La policía también fue filmada disparando balas de goma a corta distancia dentro de una estación de metro, mientras que otros oficiales fueron vistos golpeando a personas con porras en una escalera eléctrica.







Getty



La policía se enfrentó a los manifestantes con balas de goma.



El domingo por la tarde, una manifestación pacífica en el Victoria Park provocó enfrentamientos cuando los manifestantes se cambiaron de área y marcharon por una vía principal, a pesar de la prohibición policial.

Shocking footage of #HongKong riot police charging into a subway station pursuing pro-democracy activists and firing into them at point blank range. I’ve seen police being provoked here but I’m speechless. Carrie Lam says no police inquiry needed they’re investigating themselves. pic.twitter.com/R61BytE6ft

Hubo enfrentamientos en varios distritos centrales y la policía utilizó balas de goma en un intento de dispersar a los manifestantes. Se lanzaron gases lacrimógenos en el concurrido distrito comercial de Tsim Sha Tsui, así como en Wan Chai.

Los manifestantes han comenzado a adoptar nuevas tácticas. Hacen presencia en múltiples áreas en grupos pequeños y luego corren cuando llega la policía, dice Stephen McDonell, periodista de la BBC que se encuentra en Hong Kong.

Otro video parecía mostrar a la policía en una estación de metro disparando balas de goma a los manifestantes a quemarropa. También se filmó a varios oficiales persiguiendo y golpeando a personas con porras en una escalera eléctrica.







Getty



No hay señales de que las protestas vayan a cesar por ahora.



Los medios locales informaron que presuntos policías encubiertos se habían disfrazado de manifestantes para realizar arrestos sorpresa el domingo por la noche.

En otros lugares, dos bombas de gasolina fueron arrojadas a la policía y al menos un oficial sufrió quemaduras.

El domingo también fue el tercer día de un plantón pacífico en el aeropuerto internacional de Hong Kong. No ha habido informes de arrestos en esas instalaciones y los vuelos están operando según lo programado.

Las manifestaciones comenzaron en oposición a un proyecto de ley de extradición que permitiría enviar a presuntos delincuentes a China continental para ser juzgados.

After the approved rally in Victoria Park finished groups of #HongKong pro-democracy activists discuss where to go next, some towards Causeway Bay. Many police in North Point where people from the mainland’s Fujian Province have threatened retaliation if protestors come there pic.twitter.com/iF0ifE2B8g

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) August 11, 2019