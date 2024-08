La alerta sísmica sonó este viernes en la capital mexicana; no obstante, según las autoridades se trató de un error. El Sismológico Nacional detalló que "no ha registrado en la última hora ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento".

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) compartió que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C reportó que se activó por error la señal de la alerta sísmica.

“Durante los preparativos para el próximo simulacro nacional que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, activamos por error la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, hoy a las 12:40 horas”, indicó.

En estos países también ha sonado por error la alerta sísmica

En este año se han activado las alertas sísmicas en otros países. En Estados Unidos, en febrero, las personas en todo el condado de San Diego recibieron una falsa alerta de terremoto de ShakeReadySD.

El condado emitió una alerta posterior pidiendo disculpas por el error y notificó al público que no se tomarían más medidas.

Según CBS 8, "originalmente se suponía que la prueba se enviaría a dos teléfonos, pero un error del sistema envió la alerta a un número mayor de teléfonos".

En octubre, algunos residentes de la Costa Oeste de EU se despertaron sobresaltados cuando recibieron una prueba de alerta de terremoto que fue enviada a sus teléfonos móviles a las 3:19 am debido a una confusión de zona horaria, dijo entonces el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

MyShake había planeado enviar una alerta de prueba a sus usuarios en California, Oregon y Washington por un terremoto ficticio en San Francisco a las 10:19 am hora del Pacífico, según su sitio web . En cambio, los usuarios de la aplicación recibieron la advertencia a las 3:19 am hora del Pacífico, que es lo mismo que las 10:19 am hora universal coordinada. El texto de la advertencia decía que la alerta había sido enviada a las 10:19 am UTC, reportaron medios como el The New York Times.

"ShakeAlert se utiliza en California, Oregón y Washington, los estados con mayor número de personas que podrían sufrir temblores muy fuertes a causa de terremotos", indicó el Times en octubre.

El medio recordó que a" medida que los funcionarios de gestión de emergencias de todo el país han probado nuevas tecnologías para advertir mejor a la gente sobre posibles desastres, se han producido errores ocasionales".

Enlistó que "en abri, la División de Manejo de Emergencias de Florida se disculpó después de enviar una alarma estridente a los teléfonos móviles de todo el estado a las 4:45 am después de una prueba del sistema de alerta de emergencia".

En 2019, se envió un mensaje de alerta a los residentes de Ridgecrest, California, advirtiéndoles de un posible terremoto. Resultó ser una falsa alarma, lo que tuvo un impacto negativo en las personas que viven en una zona sísmica activa que había sido golpeada por una serie de terremotos 10 meses antes.

Según los medios locales, la alerta provino entonces del sistema de alerta temprana ShakeAlert que opera a lo largo de la Costa Oeste y fue causada por un mensaje de prueba del sistema mal ubicado. La alerta fue seguida por otro mensaje: “Mensaje ShakeAlert del USGS cancelado. Investigando. Si se protegió, bien hecho”.

Además, "en enero de 2018, los habitantes de Hawái recibieron una falsa alerta sobre la llegada de un misil balístico, y el estado tardó unos 38 minutos en enviar otra alerta que decía que la primera era un error", indicó el Times.

También en 2018, una alerta de emergencia por terremoto enviada a millones de personas en Japón provocó un breve pánico el viernes e interrumpió la red de transporte de Tokio, reportó entonces la BBC.

Informó que "las autoridades creen que la alerta, enviada por la Agencia Meteorológica de Japón, fue causada por el sistema de alerta temprana que interpretó erróneamente dos terremotos menores como uno más grande".

También en Japón, pero en agosto de 2016, una alerta advirtió de un terremoto de magnitud 9.1 que nunca se produjo.





