El representante demócrata Chuy García reaccionó a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre no felicitar al virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

“Los votantes estadounidenses han hablado y Joe Biden es nuestro Presidente Electo. Ganó justa y honestamente”, aseguró en Twitter.

Ya agregó en español: “No deje que se le vaya el tren”.



President @lopezobrador_ , American voters have spoken and Joe Biden is our President Elect. He won fair and square. No deje que se le vaya el tren. https://t.co/JjihI0pgWd

— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) November 8, 2020