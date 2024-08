É com profundo pesar que a Federação Paranaense de Judô (https://t.co/1G1kv0No6u.JUDÔ) comunica o falecimento do Sensei Edilson Hobold, aos 52 anos. O Sensei Edilson era um dos passageiros do trágico acidente de avião que aconteceu nesta sexta-feira (09). pic.twitter.com/0QSCeQn8H0