Tras la titubeante actuación del presidente Joe Biden en el debate contra el exmandatario Donald Trump, diplomáticos extranjeros expresaron conmoción y preocupación.

De acuerdo con CNN y The Wall Street Journal, el debate fue “difícil de ver”. El sentimiento predominante entre más de media docena de diplomáticos de Europa, Medio Oriente y Asia con los que habló CNN fue que fue “una mala noche para Biden”, como lo expresó un diplomático europeo.

“Trump se lo comió vivo”, dijo un diplomático árabe. “Me quedé en shock. No podía creer lo que veía”, dijo un diplomático asiático sobre el desempeño de Biden.

El medio The Wall Street Journal también reveló la preocupación internacional. En su artículo "El mundo vio a Biden deteriorarse. Los demócratas ignoraron las alertas, describe que "los funcionarios europeos expresaron preocupación acerca de la atención de Biden, su energía y resistencia, antes del debate del jueves".

Recordó que "la alarma pública más fuerte sobre la agudeza mental de Joe Biden se produjo en febrero con la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur, un documento que elaboró después de pasar cinco horas entrevistando al presidente y que reveló que Biden mostraba importantes problemas de memoria".

Mencionó que hubo preocupación demócrata, pero luego desestimaron los mensajes como un ataque partidista.

Mientras, la campaña del presidente estadounidense respondió al The New York Times, luego de que le pidiera abandonar la contienda.

“La última vez que Joe Biden perdió el respaldo del consejo editorial del New York Times, las cosas le salieron bastante bien”, dijo el copresidente de la campaña de Biden, Cedric L. Richmond, en un comunicado.

"Señor Biden ha sido un presidente admirable”, dijo el Times: “Bajo su liderazgo, la nación ha prosperado y ha comenzado a abordar una serie de desafíos a largo plazo, y las heridas abiertas por el señor Trump han comenzado a sanar. Pero el mayor servicio público que el señor Biden puede realizar ahora es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección”.

"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", se defendió el presidente el viernes en un mitin en Carolina del Norte (este).

"Les doy mi palabra de Biden. No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo, porque, francamente, hay mucho en juego", añadió Biden, que afirma tener "la intención de ganar" en ese reñido estado del sureste del país.









