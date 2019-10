Dan Nobel de la Paz a Abiy Ahmed Ali, primer ministro etíope

La madrugada de este viernes fue anunciado que el Premio Nobel de la Paz 2019 fue dado a Abiy Ahmed Ali, quien es el primer ministro etíope.

Ahmed Ali se llevo el premio debido a sus esfuerzos por lograr la paz y la coopéración internacional, en particular por su iniciativa para resolver el conflicto fronterizo con Eritrea.

En el Twitter del Premio Nobel se dijo que “En estrecha cooperación con Isaias Afwerki, el presidente de Eritrea, el galardonado de paz de este año, Abiy Ahmed, elaboró rápidamente los principios de un acuerdo de paz para poner fin al largo estancamiento "sin paz, sin guerra" entre Etiopía y Eritrea”.

In close cooperation with Isaias Afwerki, the President of Eritrea, this year’s Peace Laureate Abiy Ahmed quickly worked out the principles of a peace agreement to end the long “no peace, no war” stalemate between Ethiopia and Eritrea. #NobelPrize #NobelPeacePrize

De la misma manera, por Twitter del Premio Nobel, se dijo que "en Etiopía, incluso si queda mucho trabajo, el galardonado con la paz Abiy Ahmed ha iniciado importantes reformas que dan a muchos ciudadanos la esperanza de una vida mejor y un futuro más brillante. Como primer ministro, Abiy Ahmed ha tratado de promover la reconciliación, la solidaridad y la justicia social".

In Ethiopia, even if much work remains, Peace Laureate Abiy Ahmed has initiated important reforms that give many citizens hope for a better life and a brighter future. As Prime Minister, Abiy Ahmed has sought to promote reconciliation, solidarity and social justice.#NobelPrize

