Dan cadena perpetua a enfermera británica que mató a siete recién nacidos: "no tiene remordimiento" Lucy Letby, quien no se presentó ante el tribunal para escuchar su condena recibió la sentencia más severa posible según la ley británica, que no permite la pena de muerte

Lucy Letby, enfermera acusada de matar a bebés en Gran Bretaña. Foto no fechada divulgada por Cheshire Constabulary. Foto: AP