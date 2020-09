Estados Unidos superó este viernes los 7 millones de contagios de Covid-19. De acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, suma 7 millones 5 mil 746 casos y 203 mil 240 muertes.

Le siguen India, con 5 millones 818 mil 570 y 92 mil 290 decesos; Brasil, con 4 millones 657 mil 702 y 139 mil 808 fallecimientos, y Rusia, con un millón 131 mil 88 y 19 mil 973 muertes.

En Europa, Francia ha informado de 15 mil 797 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supera el total de 500 mil. El número de muertos ha alcanzado un total de 31 mil 661, frente a los 31 mil 511 de ayer.

Las tasas de infecciones por Covid-19 y la ocupación de camas de hospital están aumentando en Europa, donde las autoridades deben trabajar para detener la propagación antes de la temporada de influenza dijo el viernes el director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan.

La doctora Maria Van Kerkhove , directora técnica de la OMS sobre Covid-19, dijo: "Estamos a finales de septiembre y aún no hemos comenzado nuestra temporada de gripe, así que lo que nos preocupa es la posibilidad de que estas tendencias vayan en la dirección equivocada".

Sobre el número de muertos por el coronavirus, Ryan declaró: "Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable".

"Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora", añadió Ryan.

"No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) la distanciación social, no tan solo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez", insistió el responsable.

