Congresistas estadounidenses condenaron el amago del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para expropiar Calica.

Los congresistas Vicente González y August Pfluger enviaron una carta bipartidista al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, solicitando respuestas oportunas a las acciones descaradas e injustificadas del presidente contra Vulcan Materials Company, una empresa con sede en Estados Unidos que apoya el desarrollo de infraestructura en ambas naciones.

González emitió un comunicado en el que recordó que "desde mayo de 2022, el presidente López Obrador ha continuado un preocupante patrón de acoso hacia Vulcan, comenzando con el cierre forzoso de la cantera de la empresa en el estado mexicano de Quintana Roo.

"Desde entonces, el presidente mexicano ha ordenado una ocupación de la cantera durante dos semanas, seguida de una amenaza de confiscar la propiedad de Vulcan a menos que acepten venderla a una fracción de su valor justo de mercado", remarcó.

López Obrador advirtió en octubre que si no hay acuerdo con la empresa Vulcan para adquirir las más de 2 mil hectáreas del banco de arena de Calica, en Quintana Roo, se tomará una decisión legal antes de que termine su sexenio.

"No ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, declaró entonces el Presidente.

"Les estamos proponiendo, ya se hizo por escrito, el terreno habla de 6 mil u 8 mil millones de pesos las más de dos mil hectáreas, y les estamos planteando de que sólo se utilizaría el muelle y que en la zona impactada se buscaría la forma de poner un centro de diversión y recreación en la zona ya afectada, y el resto lo declararíamos reserva natural protegida, cerca de 2 mil hectáreas", precisó el Mandatario en aquella ocasión.

En el comunicado del congresista González se indicó que la misiva dice: “Estamos extremadamente preocupados de que las atroces e imperdonables acciones del presidente López Obrador contra Vulcan y otras empresas de propiedad estadounidense pongan en duda el estado de derecho en México. Como tal, le solicitamos respetuosamente que programe una reunión con nuestra delegación del Congreso para informarnos sobre las acciones que emprenderá para disuadir la agresión continua del presidente López Obrador y su administración hacia Vulcan”.

La empresa se instaló en Quintana Roo en 1986, en donde cuenta con 400 empleados dedicados a la extracción de materiales "que se emplean en la construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas y otras edificaciones de concreto. El producto es de tal pureza que sirve también para usos industriales", según la misma Calica.

La carta de los estadounidenses está firmada por Henry Cuellar, Jake Ellzey, Morgan Luttrell, Keith Self, Chip Roy, Nathaniel Moran, Dan Crenshaw, Lance Gooden, Randy K. Weber Sr. , Pete Sessions, Troy E. Nehls, Tony Gonzales, John R. Carter, Brian Babin, DDS, Wesley Hunt y la congresista Beth Van Duyne.

