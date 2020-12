Una emisora británica transmitió un mensaje navideño en el que se ve bailar a una reina Isabel II "falsa" y la cadena alertó a la audiencia que se cuestione "si lo que vemos y oímos es siempre lo que parece".

La verdadera monarca tradicionalmente pronuncia un discurso el día de Navidad que se emite en todo el mundo, recuerda CNN.

No obstante, en esta ocasión, el mensaje fue seguido por una falsificación de la reina Isabel II creada digitalmente, transmitida en Channel 4 en Reino Unido.

La cadena dijo que tenía la intención de dar una "advertencia severa" sobre la amenaza de las noticias falsas en la era digital, y su director de programas, Ian Katz, describió el video como "un poderoso recordatorio de que ya no podemos confiar en nuestro propios ojos".

Channel 4 acompaña anualmente el discurso tradicional de la Reina con un "mensaje alternativo de Navidad". Este mensaje se ha emitido desde 1993, dice CNN, pero en este 2020 fue más allá.

El video fue manipulado usando tecnología de inteligencia artificial. En las imágenes la reina Isabel "falsa" habla sobre el traslado del príncipe Harry y Meghan a América del Norte, diciendo: "Hay pocas cosas más hirientes que alguien que te diga que prefiere la compañía de canadienses". La reina "falsa" también realizó una rutina de baile de Tik Tok.

Expertos sugirieron que la transmisión podría hacer pensar al público que esta tecnología se usaba con más frecuencia de lo que es, menciona The Guardian.

“Todavía no hemos visto un uso generalizado de los deepfakes, excepto para atacar a las mujeres”, dijo Sam Gregory, director de programas de Witness, una organización que utiliza videos y tecnología para proteger los derechos humanos. “Debemos tener mucho cuidado con hacer que la gente piense que no pueden creer lo que ven. Si no los ha visto antes, esto podría hacerle creer que estas falsificaciones son un problema más extendido de lo que son", indicó.

“The Guardian” también citó a Areeq Chowdhury, investigador de políticas de tecnología detrás de los deepfakes de Jeremy Corbyn y Boris Johnson durante las elecciones generales de 2019. Él dijo que apoyaba la decisión de destacar el impacto de estos videos falsos, pero que la tecnología no representaba una amenaza generalizada para el intercambio de información.

En su verdadero mensaje, la reina Isabel II brindó un emotivo discurso navideño, buscando infundir esperanza, algo presente "en las noches más oscuras", a los británicos muy afectados por la pandemia de Covid-19.

"Para muchos, este año quedará marcado por la tristeza: algunos lloran la pérdida de un ser querido, amigos y familiares sienten falta de otros, en tanto que para Navidad quisieran un simple abrazo o un apretón de manos", destacó la soberana, de 94 años.

"Si este es su caso, usted no está solo", afirmó. La pandemia de Covid-19 se ha cobrado unas 70 mil vidas en el Reino Unido, uno de los peores balances en Europa.

lsm