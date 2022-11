Chocan un bombardero y una avioneta en exhibición aérea en Dallas

Un Boeing B-17 Flying Fortress y una avioneta colisionaron en el aire, lo que fue capturado en un video dramático durante una exhibición aérea en Dallas, Texas. Las autoridades dijeron que el accidente ocurrió en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas este sábado por la tarde.

De acuerdo con The Dallas Morning News, alrededor de las 2 pm aún no se sabía el estado de los pilotos, o si se reportaron heridos entre las personas en tierra.



NOW - B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb

— Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022