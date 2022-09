Cazador de huracanes captan momento en que se acerca al huracán "Ian"; “fue el peor vuelo en el que he estado”, dice

Nick Underwood, un ingeniero aeroespacial que se dedica a “cazar” huracanes con el objetivo de investigarlos, se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video mientras volaba hacia el huracán Ian.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Underwood compartió un video en donde se muestra a bordo de la nave mientras sufre de turbulencias por el huracán.

“Cuando digo que este fue el vuelo más duro de mi carrera hasta ahora, lo digo en serio. Nunca había visto las literas salir así. Había café por todas partes. Nunca había sentido tal movimiento lateral”, fue la descripción que dejo en el video.

When I say this was the roughest flight of my career so far, I mean it. I have never seen the bunks come out like that. There was coffee everywhere. I have never felt such lateral motion.

Aboard Kermit (#NOAA42) this morning into Hurricane #Ian. Please stay safe out there. https://t.co/DQwqBwAE6v pic.twitter.com/gvV7WUJ6aS

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) September 28, 2022