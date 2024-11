Puerto Príncipe. Un consejo transitorio creado para restablecer el orden democrático en Haití firmó un decreto que destituye a Gary Conille como primer ministro interino y nombra en su lugar a Alix Didier Fils-Aimé, un empresario que anteriormente había sido considerado para el cargo.

El decreto, programado a publicarse el lunes, fue proporcionado a The Associated Press por una fuente gubernamental. La decisión sacude un proceso de transición democrática, ya de por sí problemático para Haití, que no ha celebrado elecciones democráticas en años, en gran parte debido a los altos niveles de la violencia a manos de pandillas que asolan a la nación caribeña.

Fils-Aimé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití y quien en 2015 se postuló sin éxito para el Senado, estudió en la Universidad de Boston y había sido considerado previamente para el puesto como candidato antes de que Conille tomara las riendas del gobierno.

Lee también México condena violencia de pandillas en Puerto Príncipe; reitera alerta de viaje a Haití

Conille, un funcionario de larga trayectoria que ha trabajado con Naciones Unidas, ocupó el cargo de primer ministro durante apenas seis meses.

El consejo de transición presidencial se estableció en abril y se le otorgó la responsabilidad de elegir al próximo primer ministro y al gabinete de Haití con la esperanza de ayudar a calmar la agitación en el país. Pero el organismo ha estado plagado de disputas internas, y ha estado en desacuerdo con Conille durante mucho tiempo. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) fracasaron la semana pasada en su intento por mediar los desacuerdos y rescatar la frágil transición, según informes del periódico The Miami Herald.

El proceso sufrió otro golpe en octubre, cuando tres miembros del consejo enfrentaron acusaciones de corrupción por parte de investigadores anticorrupción, quienes alegaron que exigieron 750 mil dólares en sobornos al director de un banco gubernamental para asegurar su puesto.

Lee también ¿Por qué es Haití tan caótica? Los líderes usaron a las pandillas, pero las pandillas ganaron fuerza

El informe fue un retroceso significativo para el consejo, integrado por nueve personas, y se prevé que socave aún más la confianza de la población en el organismo.

Los miembros acusados de soborno, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles, fueron algunos de los que firmaron el decreto. Solo uno de los integrantes, Edgard Leblanc Fils, no firmó la orden.

La acción del consejo transitorio fue criticada por algunos en Haití, como el exministro de Justicia Bernard Gousse, quien declaró a la prensa local que el despido de Conille era “ilegal” porque el organismo estaba excediendo sus facultades y por las acusaciones de corrupción en su contra.

Lee también México condena violencia de pandillas en Puerto Príncipe; reitera alerta de viaje a Haití

Bandas amenazan de nuevo

Para agravar la situación, las bandas armadas anunciaron nuevos días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe a partir de hoy, lunes, por lo que pidieron a la población que no salga a la calle si no es necesario.

En un mensaje difundido en las redes sociales, el líder de la coalición armada conocida como Vivre Ensemble (Vivir Juntos), Jimmy Cherizier, alias Barbecue, dice que “la batalla empezará de nuevo”, por lo que, añade, “si no lo necesitas, no tienes por qué salir a la calle”.

“El tiempo de observación (de la situación por parte) de las bandas de Vivre Ensemble ha llegado a su fin (...) Nos sentamos y observamos para que la gente no dijera que fuimos nosotros quienes impedimos que las escuelas abrieran sus puertas’‘, señala Barbecue, un antiguo policía convertido en poderoso jefe de los grupos armados.

Lee también Consejo de Seguridad de la ONU renueva sanciones a Haití; amplía embargo de armas

En su opinión, “las bandas de Vive Ensemble deben actuar” y “ha llegado el momento, como están acostumbrados a hacer, de tomar el destino de este país en sus manos'.

En su mensaje, Barbecue afirma que las autoridades no velan por los intereses del pueblo haitiano y agrega que “el CPT y Garry Conille deberían saber que esto es una tabula rasa. El CPT no puede decir que revoca a Garry Conille y él que se va a quedar'‘.

Además de Jimmy Cherizier, otro jefe de banda y miembro de la coalición Vivre Ensemble, Jeff Gwo Lwa, que dirige la zona de Canaan, al norte de Puerto Príncipe, pide a la población que se quede en casa para evitar riesgos cuando aumente la violencia.

Lee también México invita a Haití a toma de protesta de Claudia Sheinbaum y expresa su apoyo ante la crisis política

“A la gente del Norte, de la Meseta Central, de Artibonite y de todas partes, especialmente de los cinco departamentos que están a mi lado..., a partir de este lunes, pido a todas estas personas que no vuelvan a Puerto Príncipe. Las carreteras serán intransitables”, alerta Jeff Gros Lwa.

Lo que le ocurra a “una persona que frecuente esta carretera este lunes o que salga a la calle este lunes en Puerto Príncipe no es asunto de Vivre Ensemble”, advierte este líder de banda y recalca: ‘’Este lunes nadie debe salir a la calle. Demos las calles a Vivre Ensemble para que puedan ‘bailar’’‘.

Pese a la presencia desde junio pasado de efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por la ONU y con el aval de la ONU, la violencia no cesa en Haití.

Lee también ONU alerta por violencia sexual contra mujeres desplazadas en Haití

Solo entre julio y septiembre pasado al menos mil 223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).

A ello se suman las 3 mil 900 víctimas entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8 mil víctimas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.