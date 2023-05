La historia de amor de Adriana Kihara y Renzo Portugal no podría contarse sin mencionar a Aria, Allqu y Afro, tres border collie que cuentan con más de 17 mil seguidores en Instagram. Y es que, cuando la pareja aún estaba conociéndose, los tres canes ya eran parte de su romance.

“Cuando Renzo me estaba gileando [coqueteando], me mandaba fotos de sus perros. Se podría decir que así me conquistó. Por eso, desde que empezamos nuestra relación, supimos que ellos sí o sí tendrían que estar en nuestro matrimonio”, confiesa Adriana.

El vestido de Adriana también reflejaba el espíritu ‘pet friendly’ del enlace, y el amor que la abogada siente por sus mascotas. FOTO: Los Roots

Por eso, escogieron una casa pet friendly en Pachacamac como escenario para dar el ansiado “sí, acepto”, en donde no faltaron su familia, sus amigos más cercanos y los de ‘cuatro patas’.

“Cada uno de nuestros perros estuvo con una persona de confianza durante la misa, que se hizo cargo de cuidarlos y hacerlos sentir cómodos en todo momento. Para la fiesta, sí los mandamos a un hospedaje, ya que el sonido de los parlantes es muy incómodo para ellos”, cuenta Adriana.

Detalles y recuerdos de cuatro patas

Más allá de incluir a sus perros en el día más especial de sus vidas, Adriana y Renzo han cuidado que cada detalle de la ceremonia sea un tributo a sus hijos de ‘cuatro patas’, quienes han sido -y continúan siendo- personajes imprescindibles de su romance.

Esto se evidenció en el bar, en donde había un letrero de neón inmenso en honor a Aria, Allqu y Afro. Además, los invitados podían disfrutar de tragos muy especiales, preparados por La Coloquial Mixology en honor a los tres perros.

Una historia aparte se merece la torta, elaborada por Dulcefina, en donde aparecían los tres hijos de ‘cuatro patas’; así como los recuerdos de los novios: snacks de Cookie Dogster.

El pastel de bodas fue adornado con figuras de perritos. FOTO: Los Roots

“Desde que Adri y Renzo llegaron a nosotros, sentimos que esta sería una boda única; y, al conocer su historia, descubrimos el amor que sentían por Allqu Aria & Afro. Eso significaba un programa de boda no para dos, sino para cinco”, revela Carla del Castillo, wedding planner.

“Estoy segura de que bodas así contagian de ese amor a estos seres tan hermosos y crean una sensibilidad increíble. Me encantó ser parte de este proceso y me declaro wedding planner pet friendly”, agrega.

Adriana y Renzo realizaron su lista de regalos en Sin Envolturas, en donde también incluyeron la posibilidad de regalarle algo a sus mascotas, y de contribuir con los perros en estado de abandono.

Y es que, en su perfil de novios, añadieron el link de donación de WUF, para que sus seres queridos puedan aportar directamente a los albergues de perros y gatos afiliados a la ONG.

Además, gracias a Sin Envolturas, los amigos y familiares de la pareja que no pudieron estar presentes el día del evento, pudieron ver la transmisión en vivo para acompañar a los novios a la distancia.

