El presidente Joe Biden, que lucha por salvar su intento de reelección, dijo el viernes desafiante que descartaba “por completo” abandonar su candidatura para las elecciones de 2024 después de terminar una entrevista crucial en una cadena de televisión en la que cada una de sus respuestas seguramente será analizada en busca de pruebas de su competencia y aptitud para postularse a un cargo.

Declaró en una entrevista con la cadena ABC que el debate fue un "mal episodio", pero que "no hay indicios de ninguna condición grave". Remarcó: "Me sentía fatal" durante el debate.

"Estaba agotado", declaró el demócrata de 81 años.

Cuando el periodista George Stephanopoulos le preguntó si había visto los 90 minutos de confrontación después del debate, él contestó: "creo que no".

"Estuvimos intentando averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Sólo tenía un resfriado muy fuerte", explicó.

Se esperaba que la entrevista con George Stephanopoulos de ABC, grabada después de un mitin de campaña en Madison, Wisconsin, fuera exhaustiva y a fondo.

Stephanopoulos le preguntó al presidente Biden si vio el debate de la semana pasada: "No creo que lo haya hecho, no".

Biden detalló: "Sí, mira. Durante todo el proceso de preparación, no fue culpa de nadie, fue culpa mía. La culpa de nadie más que mía. Preparé lo que normalmente haría, sentándome a la mesa cuando volviera con los líderes extranjeros o el Consejo de Seguridad Nacional para obtener detalles explícitos. Y me di cuenta, a mitad de camino, ya sabes, de que el New York Times me había dado 10 puntos antes del debate, nueve ahora, o lo que sea. El hecho es que lo que vi es que él también mintió 28 veces. No pude... quiero decir, la forma en que se desarrolló el debate, no fue culpa mía, de nadie más, de nadie más".

Biden comenzó a mencionar la actuación de Trump y las numerosas falsedades que el expresidente dijo durante el debate de 90 minutos.

Sin embargo, los rigurosos esfuerzos de Biden para corregir el rumbo de su desastrosa actuación en el debate de la semana pasada aún no estaban calmando las frustraciones internas del partido, con un influyente senador demócrata trabajando en un impulso naciente que alentaría al presidente a salir de la carrera y los demócratas charlando en voz baja sobre hacia dónde irían después si el presidente se retira, o qué significaría si permanece.

Pero en Wisconsin, Biden se centró en demostrar su capacidad para seguir como presidente. Cuando se le preguntó si detendría su campaña, dijo que lo “descartaba por completo” y que está “seguro” de que podría permanecer en el cargo durante otros cuatro años.

