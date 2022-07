Anestesista es detenido por abuso sexual a mujer embarazada durante cesárea

El anestesiólogo brasileño Giovanni Quintella Bezerra, de 31 años, fue sorprendido durante su turno en el Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, en São João de Meriti, en la noche del domingo (10), cuando fue detenido por violar a una persona vulnerable.

Al recibir la orden de captura de la delegada Bárbara Lomba, jefa de la Comisaría de Asistencia a la Mujer (Deam) de São João de Meriti, el médico se sorprende al saber que se ha realizado una grabación. “¿Hay un video?”, preguntó momentos antes de ser sacado de la unidad de salud, aún con el uniforme de la unidad.

Integrantes del equipo del que formaba parte el anestesiólogo grabaron, con un celular escondido, el crimen cometido cuando a la víctima, una mujer embarazada, le practicaban una cesárea. Las imágenes fueron utilizadas como evidencia del acto.

Solo separado por una sábana de los demás médicos que realizaron el procedimiento, Giovanni aparece vistiendo su capa de forma inusual (abierta hacia adelante). Luego abre el uniforme, saca el pene y luego lo inserta en la boca de la paciente mientras se lleva a cabo el parto.

La mujer es drogada por el anestesiólogo, inconsciente. La aplicación de dosis más altas a los pacientes también fue una de las conductas que llamó la atención de parte del equipo. Enfermeros y técnicos se movilizaron para reportar el caso. El mismo día, Giovanni participó en otros dos procedimientos quirúrgicos.

El médico quedó sorprendido cuando, horas después del delito, llegó la policía.

“¿Quieres hablar conmigo sobre algo aquí?” preguntó la delegada Bárbara Lomba, encargada del caso.

“Quería entender qué... quería saber qué estaba pasando”, dijo el médico.

La delegado respondió entonces sobre el motivo de la detención.

— A la luz de las pruebas que ya hemos recogido aquí en el hospital, vamos a arrestarlo en flagrante delito. Está usted bajo arresto. Lo llevaremos a la estación de policía ahora. Tiene derecho a permanecer en silencio, ponerse en contacto con un abogado. Y, en un primer momento, por el delito de violación.

Ante la sorpresa del acusado, la delegada confirmó:

“Sí, violación. Tendrás que acompañarlo a la comisaría. Es arresto en flagrante porque fue detenido poco tiempo después del hecho. Hay un video.

Giovanni se vuelve a sorprender y pregunta por la grabación:

— ¿Hay un video?

Bárbara Lomba lo confirma:

Hay evidencia. Claro. Si no, no lo haría, no lo arrestaría en el acto de esa manera.

Luego, la policía esposa al anestesiólogo, todavía con el uniforme de quirófano, y se lo lleva del hospital.

Hasta el momento, ya han declarado en la indagatoria cuatro personas: el anestesiólogo, una enfermera y dos técnicos de enfermería. Después de ser arrestado, Giovanni dijo que solo testificaría en la corte.

La Policía Civil cree que hay más víctimas de Bezerra. La policía ha solicitado todas las historias clínicas de los pacientes de la unidad en los últimos meses. Graduado hace unos cinco años, el imputado había sido anestesiólogo durante tres años (periodo durante el cual realizó el curso de especialización, concluido hace cuatro meses) y actualmente trabaja en unas 10 unidades de salud. Ante la policía se negó a testificar, según la delegada.

Lomba elogió a los empleados del Hospital da Mulher que denunciaron lo ocurrido.

“Fue detenido en flagrancia por violación de persona vulnerable en el acto. Dimos la voz de arresto. Desde que la dirección del Hospital se enteró, lo separaron y no tuvo más cirugías”, epxlicó.

Tras ser interrogado, el anestesiólogo fue enviado a la Cárcel Pública José Frederico Marques, en Benfica.

El abogado Hugo Novais, quien defiende a Giovanni, afirmó que “aún no ha obtenido acceso a la totalidad de los testimonios y pruebas que se produjeron durante la elaboración del acta de detención en el acto”. También según la defensa, “luego de tener acceso a su integridad, expresará su opinión sobre la acusación formulada contra el anestesiólogo”.

