Un niño de 8 años que estuvo desaparecido en la ciudad de Oldenburg, al noroeste de Alemania, durante más de una semana, fue encontrado el sábado pasado en el sistema de alcantarillado de la ciudad a unos 300 metros de la casa de su familia.

"¡¡El niño de 8 años Joe vive!!", tuiteó la policía de Oldenburg . Un residente escuchó ruidos provenientes de debajo de una tapa de alcantarilla alrededor y alertó a las autoridades.

El menor, identificado sólo como Joe y al que se le perdió el rastro el 17 de junio, estaba "completamente desnudo cuando lo encontraron" y "no tenía lesiones externas graves, pero estaba gravemente hipotérmico y deshidratado".

"Después de evaluar todos los rastros y pistas, los oficiales ahora asumen que Joe se arrastró a través de un desagüe hacia el sistema de alcantarillado de agua de lluvia el día de su desaparición y perdió la orientación allí después de varios metros", dijo la policía de Oldenburg el martes en un comunicado de prensa.

Un informe policial inicial describió que Joe tenía una discapacidad de aprendizaje. Mientras la búsqueda continuaba, advirtieron que podría malinterpretarlo como un juego y continuar escondiéndose, reportó CNN.

Las autoridades concluyeron que Joe probablemente se subió a una tubería de drenaje de concreto mientras jugaba y luego se arrastró hacia el sistema de alcantarillado a través de un canal y se perdió después de varios metros.

La policía no creía nadie más estuviera involucrado en el incidente. Según lo informado por la NDR en Baja Sajonia, Joe le dijo a un empleado del hospital que había estado solo todo el tiempo.

De acuerdo con las autoridades: "En nombre de la policía, una empresa especializada dejó entrar robots en el sistema de alcantarillado el domingo, buscaron en el área entre el lugar de residencia del niño y donde fue encontrado en busca de información relevante.

"Durante esta búsqueda, fue posible localizar y rescatar varias prendas de vestir en una tubería (...) La ropa ahora se ha asignado inequívocamente al niño de ocho años.

"Los investigadores aún no han podido interrogar al niño en detalle. El menor de ocho años permanece en el hospital. Por respeto al niño y su familia, la policía pide que se eviten las preguntas sobre su salud", dijeron las autoridades en el comunicado el martes pasado.

“Estamos muy felices, de verdad”, dijo el portavoz de la policía Stephan Klatte, según N-TV, afiliada de CNN.

"Eso es pura suerte. Por supuesto, existía la posibilidad de que no encontráramos al niño allí. Posiblemente, si no hubiera hecho un sonido o estos ruidos no se hubieran escuchado, entonces es posible que no lo hubiéramos encontrado ahí". en absoluto", agregó Klatte.

