Advierten en Rusia sobre Tercera Guerra Mundial si EU permite a Ucrania uso de misiles de largo alcance; "han decidido ese nivel de escalada" Estas armas de un alcance máximo de varios cientos de kilómetros permitirían a Kiev llegar a centros logísticos del ejército ruso y a los aeródromos desde donde despegan sus bombarderos

De acuerdo con medios como The Washington Post y The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado permiso a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance dentro de Rusia. Fotos: EFE/Archivo