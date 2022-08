¿Accidente, suicidio o asesinato? El misterio alrededor de la muerte de Marilyn Monroe"

A 60 años de la muerte de Marilyn Monroe, las dudas persisten. ¿Accidente? ¿Suicidio? ¿Asesinato?

La actriz, que padecía una gran depresión al momento de morir, compartió la cama con el presidente John F. Kennedy y con el hermano de éste, Robert Kennedy. Ello ha llevado muchos a señalar que el fallecimiento pudo estar relacionado con información confidencial que, dada su relación con las altas esferas del poder, podía tener en sus manos.

“Uno de los problemas para conocer la verdad es que, en primer lugar, pasaron varias horas desde que murió y que la policía fue avisada tarde esa madrugada, como 5 horas después de haber muerto. En segundo lugar, hay sospecha de que movieron el cuerpo y que el reporte presentado podría no ser exactamente lo que encontraron” dice a EL UNIVERSAL José Granado, capitán retirado y excomandante de la División de Crímenes Violentos, especializado en homicidios. “Tendría que tener en mis manos el reporte forense, las fotografías y las declaraciones de quienes revisaron el cuerpo antes de avisar a la policía para poder dar una opinión más precisa, pero lo que he podido saber es que definitivamente hay importantes anomalías en todo lo informado y presentado en su momento”.

De acuerdo con los reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles, el sargento Jack Clemmons llegó a la casa de Marilyn a las 4:45 de la madrugada, después de recibir la llamada de la asistente y cuidadora de la actriz, Eunice Murray, quien la encontró sin sentido alrededor de la medianoche entre el 4 y 5 de agosto de 1962.

El sargento Clemmons reportó a sus superiores algunos indicios que le parecían apuntar a un asesinato. Clemmons declaró en su reporte que cuando llegó a la casa, la señora Murray estaba lavando ropa de Marilyn y que le pareció muy raro que la habitación estuviera demasiado ordenada. Clemmons lo describió de la siguiente manera: “Marilyn estaba acostada boca abajo en lo que yo llamo la posición del soldado. Tenía las manos a los costados y las piernas estiradas perfectamente. Era la escena de muerte más obviamente escenificada que he visto en mi vida. Los frascos de píldoras en su mesita de noche habían sido colocados en un orden pulcro y el cuerpo colocado deliberadamente. Todo parecía demasiado ordenado".

José ´Pepi´Granado, autor del libro “The Homicide Manifesto”, señala que “la policía no encontró una nota de suicidio, donde ella expresara cómo se sentía y por qué decidía quitarse la vida. Lo que sí hizo una noche antes es hablar con su siquiatra -Ralph Greenson- y éste en ningún momento declaró que Marilyn podría ser una suicida”. El experto en homicidios aclara que “no se trata de decir que fue una conspiración, no. Ella estaba en un momento de depresión muy grande, no se sentía bien y se había metido con personajes de alto impacto, en general; así que habría que revisar a fondo los testimonios de quienes estuvieron ahí”.

A la descripción del oficial Clemmons, que no fue tomada en cuenta para las investigaciones del caso, hay que sumar lo declarado por el médico forense, Thomas Noguchi, quien llevó a cabo la autopsia. Sobre los barbitúricos ‘Nebutal’, los cuales aparentemente habría ingerido Marilyn Monroe, el médico especialista dijo que “no hay restos en el estómago, está casi vacío”. Sin embargo, a la prensa se le comunicó que la estrella de Hollywood había tomado alrededor de 40 pastillas para dormir. Otro dato de vital importancia fue que el doctor Noguchi reportó en el resultado de la autopsia que había encontrado en una axila una marca de aguja hipodérmica, lo que podría sugerir que fue inyectada.

Allan Abbott estaba con el forense mientras practicaba la autopsia y atestiguó ambas afirmaciones de Noguchi. Abbott, junto con Ron Hast, eran los encargados de recoger los cuerpos de los fallecidos, llevarlos al forense, ‘arreglarlos’ y vestirlos después de las autopsias. Desde que llegaron al domicilio de Marilyn Monroe y hasta que entregaron su cuerpo, llevaron a cabo una serie de apuntes que posteriormente convirtieron en el libro ‘Pardon my Hearse’ (‘Perdonen mi Carroza Fúnebre’), donde describen entre otras cosas que la actriz se veía mucho más avejentada que una persona de 36 años, que no se había depilado, que usaba prótesis exteriores para realzar sus pechos dentro de sus vestidos y también usaba una dentadura postiza.

En relación a la muerte de la actriz, confirmaron la presencia de moretones en el cuerpo y la postura tan extraña que presentaba la fallecida. “Es como si la hubieran volteado y acomodado después de muerta”. Por último, las fotografías presentadas a la prensa muestran una habitación desordenada, cuando el reporte del sargento Clemmons dice que todo estaba pulcramente ordenado.

“Es muy importante tomar en cuenta que hay referencias sobre una reunión que un día antes tuvieron Marilyn y Robert -Kennedy-, en la cual se dice que discutieron acaloradamente y que ella amenazó a Robert con hacer una conferencia de prensa y hacer pública su relación y otras cosas” señala Granado.

La reunión entre Monroe y Kennedy, el día previo al deceso de la actriz, está confirmada en una declaración hecha por Norman Jeffries, quien era yerno de Eunice Murray, y ese 4 de agosto de 1962 estaba arreglando algunas cosas de la casa de Monroe. Aseguró que vio llegar a Robert Kennedy acompañado del actor Peter Lawford, quien les dijo a él y a su suegra que fueran a la tienda a tomar un refresco. Al volver, una hora después, encontraron a Marilyn extremadamente molesta, encolerizada. Ese día la actriz despidió a Eunice, pero la dejó quedarse esa noche, la última noche de la estrella más luminosa de Hollywood.

Marilyn Monroe se llamaba Norma Jean Mortenson Baker y tuvo una vida muy azarosa y triste. Nació el 1 de junio de 1926 y vivió junto a su madre, Gladys Baker Monroe sus primeros 9 años; sin embargo, su madre padecía de esquizofrenia y muy seguido la tenían que internar en un hospital psiquiátrico. Después siguió su vida entre un orfanato, la casa con sus abuelos maternos y su paso en adopción por varias familias, en una de ellas fue varias veces abusada sexualmente. Era difícil pensar que esta niña iba a convertirse en el máximo símbolo sexual del siglo 20.

Su primer trabajo fue en una planta de construcción de aviones, a los 18 años un fotógrafo la convenció para que fuera modelo de productos publicitarios y al tiempo fue contratada por la ‘Twenty Century Fox’ y después por ‘Columbia Pictures’ donde desarrolló su carrera y talento. Toda su vida padeció cuadros depresivos. Lo demás ya es historia.