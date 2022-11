“Estamos fuera, ya ni llorar es bueno”, dice Cuauhtémoc Blanco y desde el zócalo de Cuernavaca reclama al Tata Martino los cambios del delantero Henry Martín y del mediocampista Edson Alvarez, así como la incorporación de Raúl Jiménez.

“Los cambios no me gustaron, creo que hubiera dejado a Henry y el delantero Raúl no está al 100%, entonces creo que se equivocó el entrenador”, opina Blanco Bravo y de pasada destapa a su “corcholata”, Marcelo Bielsa, para dirigir a la Selección Mexicana para el siguiente mundial.

“A mí me gusta (Marcelo) Bielsa, porque se me hace un gran entrenador”, propone.

¿Usted se ve al frente de la Selección?

“Algún día pienso estar en el banquillo, pero hay que hacer pininos en un equipo y después ser tomado en cuenta. Me encantaría (la dirección técnica) y escoger buenos jugadores para la Selección, los mejores”, afirma Blanco Bravo frente a la mega pantalla que instaló el gobierno estatal en el zócalo para presenciar el encuentro de futbol.

“Así es el futbol a veces se puede y a veces no. Gracias a la selección porque nos emocionaron; les faltó tranquilidad en la última jugada”, analiza el exseleccionado nacional.

Desde ese lugar el Cuauh apuesta por el cambio de entrenador y considera que México debió jugar con el mismo dinamismo contra su similar de Argentina, “pero el hubiera no existe”, responde al mismo tiempo.



En medio de solicitudes para firma de balones y camisas, Blanco expone su molestia por el resultado que deja fuera a México del mundial.

“Estoy enojado porque no podemos dar esas facilidades, contra Polonia podíamos haber ganado, contra Argentina podíamos sacar un buen empate, por la diferencia de goles, estamos fuera. La Federación hará sus análisis y habrá cambio de director técnico, te lo firmo ahorita”, dice.

¿Es la peor selección de todos los tiempos?

“Por lo menos cuando yo jugué pasamos a las semifinales, pero yo creo que les faltó un poco mas de coraje, mas actividad en la última jugada pero así es el futbol”, sostiene.