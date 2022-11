Qatar 2022: qué sucede con los minutos de descuentos en el Mundial

El Mundial de Qatar 2022 dio inicio el pasado 20 de noviembre con algunas características únicas que lo diferencian de otras ediciones anteriores. Una de ellas es la detección semiautomática de la posición fuera de juego (offside) y los minutos de descuentos en cada partido. Lo que ha sucedido es que la FIFA decidió ordenar a los árbitros que sean lo más estrictos posible.

Leer más: México – Argentina, los posibles escenarios para el duelo de mañana en Qatar 2022

La medida estricta de la FIFA

Lo que la entidad más importante del fútbol quiso implementar en este Mundial, es que los árbitros sean rigurosos ante las pérdidas de tiempo en la cancha. De esta manera, en vez de colocar un reloj que se pare cada vez que se interrumpe el partido, deben anotarlo y agregarlo tras las primeras o segundas partes.

La decisión terminante de la FIFA vino de la mano de la molestia por el tiempo efectivo de juego en los partidos. Este cada vez se reduce más por las interrupciones, llegando al extremo de que terminen siendo menos de 40 minutos los que se jueguen realmente. Es por eso que en lo que va del Mundial se pueden mencionar algunos casos con esta regla significativamente aplicada.

Leer más: Qatar 2022: Los mejores memes de la previa entre México y Argentina en la Copa del Mundo

Algunos de los partidos más largos

En el caso de Inglaterra vs. Irán se añadieron 14 minutos y en la segunda parte 13.28 minutos. De esta manera pasó a ser el partido más largo de la historia de la Copa del Mundo, con 117 minutos y 16 segundos. En el encuentro de Senegal vs. Países Bajos hubo 3 minutos más en la primera parte y 11 en la segunda; en el de Estados Unidos vs. Gales, fueron 5 en la primera tanda y 11 en la segunda; y en la cita de Argentina vs. Arabia Saudita, fueron 7 en la primera mitad y 14 en la segunda.



Janny Sikazwe, árbitro de la FIFA nacido en Zambia. Fuente: Instagram @officialjannysikazwe

Es por esta razón que este Mundial de Qatar 2022 tiene los partidos más extensos debido a los minutos perdidos en las celebraciones de goles, las tarjetas amarillas o rojas, los cambios por lesión, los tiros de pelota parada, los penales y los minutos que demora una resolución desde el VAR. Es deber de cada árbitro designado anotar el tiempo “muerto” y añadirlo al final sin importar el resultado.