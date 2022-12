La representación de la Concacaf ha sido eliminada en la Copa del Mundo. México, Canadá y Costa Rica se fueron en la primera fase, siendo Estados Unidos el único que clasificó a octavos de final. Ahora, queda la pregunta: ¿Hay un nuevo “gigante” en la Concacaf?

La conclusión a la que llegan periodistas del área es que ya no hay tal. México dominó el área durante más de 60 años, clasificando a Copas del Mundo y ganando torneo de naciones o clubes. Eso terminó.

El estadounidense Christian Echeverría, del diario Las Américas de Miami, opina que “la Concacaf tiene un reto mayúsculo, ya que esta Copa es el preámbulo a su Mundial y diría que no sólo no hay ‘gigante’, sino que no hay un equipo que haga las cosas menos peor que el otro”.



La actuaciones de Estados Unidos y México son las más juzgadas: “Estados Unidos trajo un equipo joven, al que le falta dirección técnica. A la Federación le falta voltear a Europa para hacer la diferencia. No le digo nuevo ‘gigante’, es el menos peor del momento”.

En lo que respecta a la Selección Mexicana, “los jugadores deben arriesgar más, tomar las maletas e irse a Europa, no importa lo que les paguen. Les falta un técnico nacional que les regrese su identidad, su ambición, y los obligue —de alguna forma— a irse al extranjero para crecer en conjunto”.

Harold Leandro, de La Nación de Costa Rica, coincide: “En una confederación que tuvo un gris papel en Qatar 2022 es difícil tener ‘gigantes’. Canadá se marchó sin pena ni gloria; casos similares para México y Costa Rica. Estados Unidos, el único país de la región que pasó, quedó eliminado rápidamente”.

En conclusión, “ninguna selección de Concacaf llegó a cuartos de final. Tampoco evidenciaron algo novedoso, ni en el ámbito del sistema de juego, ni de figuras, ni de planteamiento”.

Esto provoca que el futuro no sea prometedor: “Si no fuera por que el próximo Mundial se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, la verdad es poco lo que ofrece esta región. Por la ampliación de plazas de 32 a 48 equipos, Concacaf tendrá 6.5; o sea, los tres que serán sedes, más 3.5 que jugarán la eliminatoria”.