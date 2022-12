La Selección de Brasil sumó un nuevo tropiezo en Copas del Mundo y la historia de Neymar Jr con la verdeamarela agregó un capítulo oscuro. A pesar de que la estrella formada en Santos y que hoy brilla en el PSG convirtió un gol que le dio la ventaja parcial al scratch en tiempo extra, Croacia logró levantarse y empatar el partido que terminó por definirse en penaltis a favor del conjunto europeo.



"Estoy psicológicamente destruído. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso, mis compañeros. porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía... ¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo... Gracias a todos por el apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias" publicó el astro brasileño en redes sociales.

El futbolista nacido en Mogi das Cruzes tuvo una Copa del Mundo rocosa. En el primer partido jugó 80 minutos antes de ser sustituido a raíz de una lesión que le impidió disputar los últimos dos partidos de la fase de grupos. Sin embargo, sus compañeros sacaron adelante el equipo y sellaron el primer lugar.