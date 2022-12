Después de 36 años, la Selección Argentina se proclamó campeón de la Copa del Mundo tras derrotar a Francia en tanda de penaltis. La Albiceleste se consagró gracias a la soberbia actuación de su estrella, Lionel Messi, que ante los ojos del mundo hoy se consagró como el mejor jugador de la historia. Después del partido, el astro argentino compartió una publicación en redes sociales expresando su sentir.



"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO! Nos estamos viendo muy pronto…" selló Lionel Messi tras ser campeón del mundo con Argentina.

El número 10, llamado a ser el heredero de Diego Armando Maradona, cerró una Copa del Mundo histórica, convirtiendo en fase de grupos, y en fase final se hizo presente en Octavos, Cuartos, Semis y Final.

