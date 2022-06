El concepto que Federico Valverde, mediocampista de Uruguay y del Real Madrid, ha compartido de lo que debe significar para un jugador estar con su selección, bien podría ir al manual de comportamiento de cualquier selección nacional:

“Cuando vienes a representar a la selección debes tener sentido de pertenencia, profesionalismo ante todo y siempre estamos a disposición, no estamos pensando en vacaciones, sino en seguir mejorando como equipo y en ganar; ya sea amistoso u oficial, venimos a defender a la selección”, comentó el recién campeón de la Champions League.



Y justo de eso también habló el mediocampista, quien señaló que vive el sueño que todo niño tiene, el de jugar por el Real Madrid, “pero siempre he dicho que defender a tu país es un amor único, no sé si te enseñan a defender así a la selección, pero te nace, sin importar que tengas que viajar las horas que tengas que viajar, siempre es bonito hacer todo eso, sea cansado o no, es hermoso”.

Respecto al juego contra México, Valverde señaló que “estos partidos sirven para trabajar lo que quiere el entrenador. El partido de mañana lo jugaremos con todas las ganas del mundo, obviamente queriendo ganar y pulir cosas, que el entrenador nos vaya viendo a todos e ir mejorando tácticamente”.

Por su parte, Diego Alonso, entrenador de Uruguay, añadió que pese al lugar que una vez clasificada a la Copa del Mundo puede ocupar su selección, “no nos sentimos más que nadie, pero tampoco menos y conozco mucho a México y el respeto es mayúsculo”, comentó el exdelantero, quien como Valverde vive un sueño, el de dirigir a su país rumbo a un Mundial.