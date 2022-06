La Selección Mexicana con el objetivo de estar en los mejores 8 de Qatar 2022

Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, manifestó que se hará hasta lo imposible para tener una gran preparación mundialista, porque el objetivo es estar en el top 8 de Qatar 2022. “Hay que estar en el top ocho, recorrimos un camino importante que es la clasificación que no es fácil, aunque hay quienes piensen de otra manera, así que ahora hay que prepararse al 100”, comentó.

Los planes ya están listos: “De la lista larga de jugadores que tienen Gerardo Martino y su grupo, le damos un seguimiento deportivo y médico a todos los jugadores y también le damos seguimientos a los rivales que nos van a tocar en la fase de grupos (Argentina, Polonia y Arabia Saudita), y los que podríamos enfrentar más adelante”.



Además de que se siguen buscando rivales que llenen las expectativas. “Tenemos juegos importantes en puerta: En agosto contra una selección sudamericana competitiva. En septiembre tendremos rivales sudamericanos, muy probable que ya estén clasificados o se hayan quedado muy cerca”.

Después será la preparación previa “que es cuando te sueltan a jugadores. La FIFA ha dicho que los soltarán el 14 de noviembre, pero la Liga MX nos ha ayudado para tenerlos mucho tiempo antes y podamos tener preparación distinta a la de los otros rivales de grupo. Es una ventaja que debemos aprovechar”.

Puedes leer: "En la Selección Mexicana volverán a llamar la atención a Johan Vásquez"

Los jugadores comenzarán a llegar a cuentagotas, “los que no clasifiquen a las finales podremos darles unos días de descanso, y así como vayan llegando se sumarán para ponerse al mismo nivel fìsico. Después habrá una mini pretemporada en Europa con algunos juegos de preparación”.

Se ha criticado siempre a la FMF, de no tener rivales de primer nivel para la Selección, pero estos son difíciles de conseguir. “Buscamos tener a los equipos que nos den un valor agregado. A veces se nos cuestiona porque no hay europeos de primer nivel o sudamericanos, pero es complicado encontrar fechas FIFA para coincidir, mas aún así nos ponemos a trabajar. Hay quienes coinciden y hay otros que no… Pero si no coinciden buscamos que la competencia sea alta”.