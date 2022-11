Henry Martín, asume el reto para hacer los goles que le faltan a la Selección Mexicana

Doha.— Lo que necesita la Selección Mexicana para avanzar a los octavos de final en la Copa del Mundo son goles.

Por lo menos tres, mañana ante Arabia Saudita.

Y si se habla de goles, se debe recurrir a quien —en teoría— sabe hacerlos: Henry Martín.

Él es una muestra viviente de que las ganas de superación sacan a los hombres de los baches. Hace apenas seis meses, nadie pensaba que se podía subir al Mundial; hoy, es el atacante que está en ritmo.

“Nunca me he dado por vencido por las veces de que no entraban los goles. Es verdad, en algún momento quería, quería, y nada más no. Pero uno no debe perder la fe, porque en algún momento vas a tener la oportunidad de hacer la diferencia, y más en nuestra posición”, manifiesta el de Mérida, Yucatán.

Para el juego ante Arabia Saudita, Gerardo Martino apostará por dos delanteros en punta, y no serán Alexis Vega e Hirving Lozano, sino Martín y Rogelio Funes Mori.

Henry se dice listo para el reto, porque así lo ha trabajado desde hace tiempo, cuando se dio cuenta de que tenía que mejorar en todos los sentidos.

“Había que abarcar en todas las zonas para mejorar: En lo físico, técnico y mental”, dice.

Sobre todo en lo último, porque “no le había dado la importancia requerida al aspecto mental, pero en los últimos meses le di a donde tenía que darle y no voy a abandonarlo”.