Diego Lainez y Orbelín Pineda, o juegan o su viaje al Mundial de Qatar 2022 peligra

Pensar en que nada los moverá de la lista para el Mundial que tiene en la cabeza Gerardo Martino, es un error que algunos de los futbolistas que están en Dallas no se pueden permitir.

Y no por una cuestión de disciplina —o al menos no por el momento—, sino que el Tata ya le ha dicho a jugadores como Diego Lainez y Orbelín Pineda, que necesita que estén activos en los meses previos a Qatar 2022, aunque eso les signifique tener que buscar cambiar de equipo si es que en el Real Betis y el Celta de Vigo, respectivamente, no ven claro que puedan tener actividad.



No es para nadie un secreto que Martino le tiene confianza a estos jugadores, que en algunos momentos de los últimos meses del proceso, esos que tanto se le han complicado al argentino por un bajón en el funcionamiento, le han ayudado a desatorar partidos; sin embargo, el Tata tiene claro que necesita que jueguen más.

En el caso de Lainez, apenas tuvo participación en 13 partidos de la temporada pasada (entre Liga, Copa del Rey y Europa League), con 497 minutos disputados y dos goles anotados. Orbelín lo ha tenido más complicado con el Celta, al solamente haber tenido acción en siete juegos desde que llegó a este equipo.

Pero no son los únicos, y aunque hay casos como el de Jesús Gallardo del Monterrey, que ya tiene experiencia mundialista tras ir a Rusia 2018, la irregularidad que ha tenido a lo largo del último semestre también lo hace blanco de la posibilidad de perder su lugar ante algún elemento, de entre los jugadores que hoy están convocados para los partidos del verano, que pudiera tener mayor y mejor actividad en los meses previos a la Copa del Mundo.

