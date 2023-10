En demanda de audiencia directa con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, familiares de mujeres víctimas de varios delitos se manifestaron frente a la Fiscalía capitalina.

Familiares de mujeres víctimas de varios delitos como Gabriela Colin Sánchez, Mariel Albarrán, Gisela Barrón, acompañadas por Alejandra Rojo de la Vega e Ilda Lara, se manifestaron en la FGJCDMX exigiendo justicia y la destitución de la fiscal.

Lee también ¿Qué dice el artículo 159 del código penal que el jefe de Gobierno busca anular como delito?

Luego de sufrir algunas agresiones al ser replegadas de la entrada principal de la dependencia, donde realizaban un cierre simbólico, las mujeres continuaron su movilización frente a una valla de integrantes del grupo Atenea que resguardó el inmueble.





Policías resguardan la FGJCDMX. FOTO: Gaspar Betancourt/ EL UNIVERSAL/

“Venimos a pedirle a la fiscal nos reciba, nuevamente. Hemos sido víctimas de distintos delitos, eh, el feminicidio de Leslie Martínez, quien no se ha abierto una carpeta de investigación hasta el momento por feminicidio. Representando también a Ana Elena que tuvo que huir del país por falta de justicia, cuatro años ya que fue atacada con ácido, aquí en la Ciudad de México y no han hecho absolutamente nada, su agresor sigue libre y se tuvo que ir por el miedo que le da. Y así amedrentan y dan miedo, así como su policía capitalina vino hoy, nos mordió, nos pegó, nos empujó, así la persecución no cesa, entonces el llamado es enérgico a las y los capitalinos, que pongan atención a esta fiscal que se quiere reelegir por cuatro años que lo único que ha mostrado es total incompetencia”, señaló durante la movilización la activista Alejandra Rojo de la Vega.

Al no ser atendidas por la fiscal Ernestina Godoy, las manifestantes se retiraron del lugar y señalaron que realizarán más movilizaciones con las mismas demandas.