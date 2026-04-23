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Tras el incendio registrado la noche del martes, frente al Mercado de Sonora, locatarios y comerciantes de la zona se reunieron desde temprana hora para iniciar labores de limpieza y retiro de escombros.

Con escobas, palas y cubetas, los vendedores comenzaron a remover los restos calcinados, entre ellos láminas, latas, basura quemada, estructuras metálicas y mercancía que quedaron tras el siniestro.

A lo largo de la vialidad, se observó a personas trasladando materiales quemados y pertenencias rescatadas, mientras intentaban despejar la zona para recuperar poco a poco sus espacios de trabajo.

Durante las labores, algunos grupos se organizaron para brindar apoyo, repartiendo agua entre quienes participaban en la limpieza bajo el calor y entre el olor a ceniza que aún persistía en el ambiente.

En la calle de Cabañas esquina Juan Cuamatzin, camiones realizaban el retiro de grandes cantidades de basura y escombros acumulados.

En tanto, varios locales de calles aledañas permanecían abiertos pero sin operar con normalidad, debido a la falta de servicios como agua y electricidad, lo que obligaba a los comerciantes a trabajar en condiciones limitadas e incluso a oscuras.

La circulación vehicular sobre Fray Servando fue reducida de tres a un carril, para facilitar las maniobras de retiro de mercancía y escombros por parte de los comerciantes.

Mientras bomberos concluían con labores para apagar el fuego, la zona permaneció resguardada.

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