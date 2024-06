Nezahualcóyotl, Méx.—Residentes de colonias de la zona norte de Nezahualcóyotl, las cuales se encuentran en el límite con la alcaldía Gustavo A. Madero, se percataron de un olor a combustible desde hace varias semanas, aunque algunos calculan dos meses y otros hasta cuatro.

Pero no sólo es el olor, pues denuncian que presuntamente la red hidráulica está contaminada, por lo que el agua de sus tomas domésticas sale de color amarillo y con mal olor y varios de ellos presentan malestares en la piel, dolores de cabeza y estomacales.

“Desde hace cuatro meses tenemos el problema del olor a petróleo, ya se había reportado anteriormente que había fuga, pero no nos hacían caso, una vez escarbaron y encontraron como fugas y vinieron los de Protección Civil y dijeron que no pasaba nada, que todo estaba bajo control, no taparon el hoyo, lo dejaron así y a los dos meses hubo una fuerte tormenta y todo el petróleo que habían tirado a las alcantarillas se enlagunó y todo se botó, la cuadra se inundó, toda la manzana”, relató Carmen Flores, vecina de la colonia Ampliación Ciudad Lago en Neza.

Lee también: Pemex continúa los trabajos de limpieza de coladeras en las colonias Cuchilla del Tesoro y CTM Aragón por olor a combustible

Frente a su domicilio, que está ubicado en la avenida Ferrocarriles, a unos metros de distancia de las vías del tren, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron una excavación para revisar uno de los ductos que se encuentra en ese punto, porque piensan que hay una fuga y esa sería la posible causa del mal olor que persiste en esa zona.

“Ya nos adaptamos al olor, a pesar de que es constante, hay dolores de estómago, dolores de cabeza y ahorita supuestamente están quitando la tierra para limpiar en esa parte, pero han estado abriendo desde la 604, la Cuchilla del Tesoro y hasta acá, la parte que más ha afectado es la parte de atrás de la vecina. El problema viene en varias partes, al parecer empezaron a abrir en la 604, ya después se vinieron acá atrás a Ciudad Lago y aquí en esta parte antes de las vías”, dijo Alma Rosa Ruiz, otra de las habitantes de esa comunidad.

El ayuntamiento de Nezahualcóyotl informó que el personal de Pemex reparó la fuga que fue encontrada cerca de la calle Lucía García, en su entronque con la avenida Ferrocarriles, en Ciudad Lago, que fue la causa del mal olor en la zona. Sin embargo, las autoridades locales descartaron que el agua esté contaminada.

Lee también: Vecinos de Neza también reportan olor a combustible; aseguran que el agua podría estar contaminada

El mal olor lo comparten los habitantes capitalinos y mexiquenses, pues sólo los divide un camellón. Cuando van de compras de un lado a otro los acompaña ese hedor a combustible que no sólo ha penetrado a algunos de sus inmuebles, sino también en sus ropas y hasta en su dermis desde hace varias semanas.

Ignacio Vázquez Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl, dijo que acudieron a otro punto, localizado en la calle Oriente 16, entre avenida Texcoco y avenida Aeropuerto, donde localizaron una coladera tipo boca de tormenta, la cual estaba saturada de basura, mientras limpiaban encontraron una sustancia con textura grasosa, de la cual personal de Pemex tomó muestras para determinar si corresponde a algún tipo de combustible.

Los bomberos aplicaron una solución espumógena para cubrir la sustancia, con lo que pretenden evitar algún riesgo para los habitantes de esa zona.