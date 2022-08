Vargas alerta que alianza PAN-PRI-PRD no puede cometer errores al elegir a su candidato para gobernador en Edomex

NAUCALPAN, Méx.- La alianza del PAN-PRI-PRD sí y solo sí hay un trabajo profundo de quién va a encabezar la alianza “no puede haber errores en el Estado de México nos estamos jugando el futuro del país", enfatizó Enrique Vargas del Villar como integrante de la dirigencia nacional panista.

“Si los números no me dan a mí, me sumaría -al candidato o candidata del PRI-, pero si me favorecen yo tengo qué encabezar la alianza”, reiteró Vargas del Villar, acompañado de integrantes de la dirigencia nacional panista, en un recorrido que hoy realiza por Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Toluca, como parte de la “Gira Nacional de Consulta 2022 Unidad y Rumbo para ganar”.

En la elección del candidato a gobernador “no podemos cometer errores”, “aquí nos estamos jugando el futuro del país", advirtió el virtual candidato del PAN.

Acción Nacional está listo con números contundentes, no con una medición de mil 200 personas como lo hizo Morena.

La alianza es un gran trabajo cualitativo y cuantitativo, de positivos y negativos, donde reiteró “Si los números no me dan a mi me sumaría, pero si me favorecen yo tengo que encabezar”.

Enrique Vargas del Villar en Naucalpan, lanzó un reto a Morena realizar un debate en dos sitios el primero de ellos en La Habana Cuba, junto a una “guagua” y el segundo en Nueva York, junto a un auto eléctrico Tesla, para analizar el futuro que queremos para el Estado de México y para el país.



