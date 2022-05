Tultepec y Coacalco piden alerta de género

Coacalco, Méx.— “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!” y “disculpen las molestias, nos están matando”, gritaron mujeres cuando eran desalojadas de la avenida López Portillo por policías municipales, en una protesta en la que pedían se emitiera una alerta de género para municipios como Tultepec y Coacalco.

La protesta feminista inició desde las 11:00 horas en las letras emblemáticas del municipio tultepequense, frente al fraccionamiento Real de Tultepec.

Al exponer fichas de búsqueda de diversas jóvenes mexiquenses desaparecidas, las feministas, algunas de ellas de la colectiva Bruja Violeta, exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de las mujeres que viven, estudian y trabajan en esta región.

Las jóvenes caminaron por la avenida Tultepec-Coacalco, donde protestaron frente a los juzgados familiares y llegaron hasta la avenida López Portillo.

Presupuesto

Este año los Recursos para la Mitigación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio, así como la Alerta por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres para el Estado de México ascienden a 260 millones de pesos.

En la primera sesión ordinaria del Comité Técnico para la operación de los recursos se determinó destinar 80 mdp, en una primera etapa, para su dispersión entre los municipios con estas declaratorias. Cabe recordar que 11 cuentan con Alerta de Género por feminicidio, mientras que por desaparición están siete.