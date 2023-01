Trasladan a 89 reos peligrosos de la CDMX a cárceles federales por riesgo: FOTOS Y VIDEO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que 89 internos de las distintas cárceles pertenecientes al Sistema Penitenciario Capitalino fueron traslados a cárceles federales debido al riesgo que implicaba el mantenerlos aquí.

Apenas el pasado 5 de diciembre fueron trasladadas 49 personas privadas de la libertad, por lo que suman 138 traslados en los últimos meses, lo cual, a decir de la autoridad local, contribuye a despresurizar los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como evitar motines.

El operativo se realizó durante la madrugada, en una operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



Los traslados de 89 hombres se realizaron desde distintos penales varoniles de la Ciudad de México y partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia las entidades donde se contó con el apoyo de las autoridades penitenciarias federales y locales de los estados de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas, en las acciones de custodia y traslado.





Traslado bajo estricto protocolo de seguridad

Mediante un estricto protocolo de seguridad y apego a los derechos humanos, 22 personas privadas de la libertad fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “CPS Noroeste” Nayarit; 22 más al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 “CPS Durango"; 22 al CEFERESO 18 “CPS Coahuila”; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

Los traslados se efectúan en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales y se contó con personal de derechos humanos para garantizar que la actuación del personal se realiza en apego a los protocolos establecidos.

Con estas acciones, se contribuye a despresurizar los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como favorecer las condiciones de readaptación social de las personas privadas de la libertad.



