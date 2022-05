Tras reformas, baja el huachicoleo de agua

Ecatepec, Méx.— El diputado local morenista Daniel Sibaja aseguró que luego de la aprobación de reformas al Código Penal del Estado de México, que tipifica con hasta ocho años de prisión la extracción ilegal de agua potable de la red hidráulica, se han reducido en mayor parte las tomas clandestinas que se ubicaban en la llamada Quinta Zona de Ecatepec.

“Estamos dando seguimiento a la reforma del agua, recorrimos el distrito y nos da muchísimo gusto ver que prácticamente la mayoría de las tomas clandestinas ya no están”, declaró.

La ley que aprobó el Congreso local hace unos días aún no se publica en la gaceta del gobierno, por lo que no está vigente todavía, pero el robo de agua en Ecatepec, principalmente, ya no se presenta en las mismas cantidades de hace unas semanas.

Según las estimaciones del congresista mexiquense, el huachicoleo del agua dejaba ganancias anuales por al menos mil millones de pesos en Ecatepec, pues grupos extraían el líquido de tomas clandestinas en colonias como México Prehispánico, La Glorieta, Lázaro Cárdenas, Polígono, Novela Mexicana, para llenar camionetas, pipas y hasta tanques-cisternas.

El punto donde han detectado que aún prevalece la extracción ilegal durante la madrugada es en la colonia La Glorieta.

El legislador de Ecatepec informó que sostuvo una reunión con el gobernador Alfredo del Mazo para abordar las problemáticas de este municipio, quien se comprometió a redoblar esfuerzos para erradicar el huachicoleo, así como de atender el tema del desabasto de agua que afecta a más de 500 mil habitantes.

Daniel Sibaja explicó que en Ecatepec ya se construye un pozo en la Quinta Zona, en la colonia CTM 14, con presupuesto que se aprobó en 2021 desde la Legislatura, por gestión de los diputados locales de este municipio, y que está a cargo del organismo local de agua y del gobierno del Estado de México, y detalló que para este 2022 se destinó un presupuesto de 584 millones de pesos para diversas obras.

“El pozo que se está haciendo en La Florida, es dinero etiquetado directamente de la Legislatura, con el voto de los diputados; se etiquetaron en 2021, 100 millones para el municipio, por que la gente pregunta qué hacen para cambiar, pues una parte de nuestra función es esa, y también la de fiscalizar el gasto”, dijo.