Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) acudió a la avenida Xochimilco, en donde los residentes del condominio Cima, ubicado en la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, habían bloqueado la circulación tras a la inundación de su estacionamiento por problemas en la red de drenaje.

Trabajadores de la Dirección General de Drenaje del SACMEX, a través del Operativo de Lluvias 2023, se presentaron al inmueble localizado en la Calle 2, esquina con avenida Xochimilco, a realizar labores de desazolve con el apoyo de equipos hidroneumáticos y miembros de brigada.

Después de que abatieron los niveles de agua en la red de drenaje, se realizó la inspección y se determinó que la afectación al predio fue ocasionada por problemas en su red interna de desagüe.

“Frente a esta situación de emergencia, el Sacmex brindó asistencia y realizó trabajos de desazolve al interior del edificio, incluso, al tratarse de propiedad privada, en donde corresponde a los habitantes el mantenimiento de sus instalaciones hidráulicas. Al interior del ducto identificó y retiró un taponamiento, compuesto de basura, ramas y otros residuos que produjeron la obstrucción en la tubería de descarga”, dio a conocer la dependencia capitalina en un comunicado.

La lluvia fuerte que se registró esta tarde desbordó la capacidad del sistema hidráulico y las aguas negras emergieron y se concentran en el estacionamiento del condominio que se ubica en la colonia Agrícola Pantitlán. Foto: Especial

El Sacmex retiró otro taponamiento localizado en la descarga principal del edificio hacia la red de drenaje. Mientras que hoy sostuvo una mesa de trabajo conformada por representantes vecinales, personal de drenaje de la alcaldía Iztacalco y representantes de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la que se acordó el desalojo con equipo de bombeo del agua acumulada al interior del edificio, la inspección física de las condiciones de la conexión del predio al drenaje público y la programación para desinfección de cisternas.

El organismo reiteró el llamado a la correcta disposición de la basura y otros residuos, que al ser desechados por las redes de drenaje generan el 60% de las anegaciones.

Los vecinos del edificio 203 comentaron que el problema no se ha resuelto aún porque la red de drenaje no funciona adecuadamente, por lo que no pueden utilizar agua para bañarse, lavar ropa ni trastes, pues de hacerlo se taparía otra vez la tubería y se anegaría el estacionamiento del complejo habitacional.

Funcionarios capitalinos acudirán mañana otra vez para verificar qué es lo que provoca la obstrucción de la red hidráulica porque afirmaron que las aguas residuales afectaron la tubería del agua potable.

Los condominos denunciaron que puede ser una mala obra realizada por la constructora, pero que no fue verificada por las autoridades de la Ciudad de México en su momento y ahora ellos son los afectados.







