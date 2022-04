Tras 20 horas de trabajo, finaliza búsqueda de cuerpo de Karla en predio de San Pablo Autopan

Toluca.- Más de 20 horas de trabajo y para María Leonor no hubo suerte, pese a las declaraciones de un testigo protegido, que aseguró que el cuerpo de Karla se encontraba enterrado en un predio de la delegación de San Pablo Autopan, no fue localizado.

Ayer, María Leonor Durán, presenció los trabajos del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la policía municipal, pues por la madrugada logró una orden de cateo para el inmueble en el que presuntamente habría sido asesinada y enterrada su hija de 12 años de edad, desaparecida hace un año tres meses.



Karla salió a buscar a su papá

Para María Leonor han sido horas de "terror", un día lleno de emociones que no podría describir, pero que no le desea a nadie, dijo. Ese teléfono celular conserva una serie de fotos de su hija, a quién se le observa sonriendo todo el tiempo.

María dijo que hace 15 meses, su pequeña salió a buscar a su papá a la casa de su nueva pareja; sin embargo, fue la última vez que la vieron. Ella no volvió y nadie supo sobre su paradero. Desde entonces acudió a la fiscalía de Justicia estatal, En dónde si bien emitieron una ficha de localización, no la publicaron, lo que obligó a María Leonor a que, con sus recursos, difundiera la ficha.

"Ellos no hicieron caso de nada de lo que yo les dije. A mí me informaron que mi hija podría estar aquí, pero desde que me lo dijeron, las autoridades no me tomaron en cuenta y ahora, después de tanto, aquí seguimos", lamentó.

Refirió que para ella, la esperanza era encontrar viva a su hija, y que quizá si las autoridades la hubieran tomado en serio, ella estaría viva, a salvo.

El llanto para esta señora es infinito, no ha logrado parar de detener las lágrimas, solloza mientras escucha cada pala y cuando concluyeron los trabajos, no pudo más que respirar, porque el cuerpo de su hija no estuvo en el lugar.

