Ante los operativos que se realizan para verificar las unidades del transporte público concesionado, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous, informó que, al corte de las 10:30 de la mañana, se han revisado a 540 unidades y se han suspendido a 30 unidades, es decir que el 94.4% han cumplido.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que la suspensión ha sido por no tener la tarifa autorizada; 9 por no tener uniforme; 14 licencia vigente Tipo C; 6 póliza de seguro vigente; y cero sin acompañante. No obstante, aclaró que una unidad sí fue llevada al corralón.

Andrés Lajous comentó que no han sido "operativos sorpresa", ya que han hecho público que tras el acuerdo del incremento de un peso estuvieron de acuerdo con ponerse en orden.

“Es muy importante, también, decirles que no son operativos sorpresa, como ustedes saben, hemos estado informando en público desde hace varios días y, en reuniones y en las mesas de trabajo que se han tenido con representantes de Transporte Concesionado, también se les ha estado informando”, aseguró.

Añadió que hubo un grupo de transportistas que no entraban a los Centros de Transferencia Modal (Cetram), por los que las unidades de verificación tuvieron que recorrer en algunos casos para poder verificarlos.

Continuarán operativos en CDMX

En ese sentido, el secretario de Gobierno, Martí Batres, espera orden por parte del transporte porque los operativos van a continuar en el resto del día en 42 puntos de la Ciudad de México hasta el 31 de julio y posteriormente comenzarán con la fase dos que es una revisión ruta por ruta.

“Los operativos van a continuar el resto del día, esta es una información solo del primer tramo de la jornada, y ya son varios cientos de sancionados, de suspensiones que se han aplicado en este caso, y vamos a continuar a lo largo del día de hoy; o sea, va a ser un operativo bastante fuerte, anunciamos que habría verificaciones, operativos y sanciones”.



