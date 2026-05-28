A poco más de dos meses de haber sido inauguradas las obras de rehabilitación en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco y el paso peatonal que conecta con el Estadio Ciudad de México, los dos elevadores que se colocaron en la zona siguen fuera de servicio, lo que ha generado molestias entre usuarios, sobre todo adultos mayores y personas con discapacidad.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el cruce de Calzada de Tlalpan y el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, se constató que ninguno de los elevadores funcionaba. Los trabajos de rehabilitación en Huipulco fueron entregados el 25 de marzo.

Las estructuras cuentan con la señalización así como los instructivos de uso; sin embargo, usuarios comentaron que desde su instalación nunca han operado correctamente.

“Sólo los inauguraron para la foto, pero jamás los hemos visto funcionar. Yo tengo que ayudar a mi mamá a subir las escaleras porque el elevador siempre se encuentra apagado”, aseguró Laura Hernández, usuaria frecuente del puente peatonal.

“Dicen que es para apoyar a las personas con discapacidad, pero no sirve de nada si nunca funciona. Nada más pintaron y arreglaron por fuera”, reclamó José Luis Martínez, vecino de la zona.

“Gastaron millones y ni siquiera pueden mantener encendido un elevador. Los que más sufrimos somos los adultos mayores”, expresó María del Carmen Ortega, de 72 años.

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