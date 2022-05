Sin miedo, menores van por refuerzo

Jóvenes, en su mayoría menores de edad, acudieron como rezagados a que los vacunen contra el Covid en el Centro de Salud Beatriz Velazco de Alemán, en la alcaldía Venustiano Carranza.

“El fin de semana no pude, salimos con mi familia, pero ahora creo no me voy a poder escapar. Estoy nerviosa, pero creo es lo mejor, en mi casa ya todos están vacunados, sólo falto yo”, dijo con risa nerviosa Renata, de 13 años de edad.

Las enfermeras y asistentes esperaban un mayor número de jóvenes, pero hasta el mediodía se contabilizaron apenas 24 personas registradas.

“Vacunas tenemos y estamos listos para la gente, ahora han llegado muy pocos a diferencia del fin de semana, y eso es bueno creo yo, significa que en la Ciudad o al menos en esta alcaldía, ya todos recibieron el biológico, de ahí que los contagios siguen a la baja”, comentó Marcela, quien recibía a todos con una sonrisa.

El trámite era prácticamente de inmediato, los padres, tutores o adultos que acompañaban a los menores, a la distancia les daban ánimos o los motivaban exigiéndoles una sonrisa.

“Es mi hermana y mírala, cuando se pone nerviosa habla mucho, pero este es el refuerzo que le hace falta y ya con eso está protegida”, comentó el hermano de una joven de apenas 12 años de edad, al tiempo que le exigía una buena sonrisa para la foto del recuerdo.

El evento fue coordinado por el director de la Jurisdicción Sanitaria de la alcaldía Venustiano Carranza, Romeo Adalid Martínez Cisneros, quien explicó que la atención continuará hasta que todos los habitantes de la demarcación reciban el biológico.

“Nos complace ver que cada día hay menos gente, eso es bueno. La Ciudad ha vacunado como a nadie en todo el país y otras partes del mundo, el que quiera venir, aquí lo esperamos con una dosis lista”, dijo el funcionario.

En este lugar, se aplicará el refuerzo a jóvenes de 12 a 17 años cumplidos que no hayan recibido la vacuna previamente o les falte la segunda dosis; a mayores de 18 años que no hayan recibido la primera, así como a adultos mayores y mayores de edad que hayan recibido su última vacuna hace por lo menos cuatro meses.

Todos salían 10 minutos después de recibir la vacuna, no hubo quejas de los padres ni excusas para los jóvenes de no ir a la escuela: “Fue muy rápido, lo iba a tomar de pretexto para no ir a la escuela, pero no se pudo”, puntualizó Renata, quien se retiró apretando el brazo izquierdo con un algodón, luego de que la inyectaran.