Simpatizantes de Adán Augusto reforzarán trabajo territorial de Morena en la CDMX

Simpatizantes de la Alianza Patriótica Nacional, que liderea el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, anunciaron que reforzarán el trabajo de base que realiza Morena en la Ciudad de México.

Lo anterior llama la atención, pues Ricardo Peralta apoya la aspiración presidencial del secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández.

Esta tarde, la dirigencia de esta Alianza tomó protesta a los más de dos mil 500 ciudadanos, estudiantes, emprendedores y mujeres que aportarán a Morena su trabajo de base para “continuar con el cambio emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Estas personas, divididas en 500 comités, irán a todas las colonias de la Ciudad para convencer a la ciudadanía de los valores de la Cuarta Transformación (4T), el trabajo desarrollado por el presidente López Obrador y trabajar por los más necesitados, olvidados, los desplazados.

Al respecto, Ricardo Peralta, aseguró que aportan los primeros 500 comités ciudadanos para trabajar de la mano con vecinas y vecinos de todas las demarcaciones para hacer conciencia y reafirmar los valores de la 4T en la vida pública del país.

Esta toma de protesta se realizó en el Auditorio del Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas y fue el escenario para sumar el esfuerzo y músculo ciudadano de la Alianza al trabajo político convocado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Objetivo es apoyar a candidatos de Morena para la Jefatura de Gobierno

“Esa convocatoria que hizo Mario Delgado la retomamos nosotros inmediatamente y empezamos a trabajar con la parte más importante de la Ciudad, con la gente, a las regiones donde desafortunadamente no se tuvo éxito en las alcaldías, ahí estaremos gente a gente”, dijo.

Aseguró que el objetivo es que la Alianza se conforme como grupo que eventualmente apoyará a quienes sean los candidatos de Morena para la Jefatura de Gobierno y la presidencia.

“Nosotros tenemos una simpatía amplia, fincada y absolutamente de compromiso con Adán Augusto López Hernández, algunos somos militantes de Morena, pero como partido político no podemos actuar como simpatizantes de Morena, porque no somos del instituto político, no queremos enviar un mensaje equivocado, así lo deberían hacer para conformarse como un brazo más del partido”, indicó.

