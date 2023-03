Sheinbaum celebra que Pemex prevé autosuficiencia de combustibles al cierre de la administración de AMLO

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró el anuncio que al cierre de esta administración federal, México alcanzará la autosuficiencia en combustible.

En redes sociales la mandataria capitalina posteo diversos videos relacionados al mitin que encabezó el presidente López Obrador por el aniversario de la Expropiación Petrolera.

La mandataria capitalina subrayó el anuncio del director de Pemex, Octavio Oropeza -quien tomó la palabra durante el acto que encabezó el presidente este sábado en el Zócalo Capitalino-, de que México estará procesando un millón 800 mil barriles de petróleo, al terminar la actual gestión.

“Al cierre de esta administración, México estará procesando un millón 800 mil barriles de petróleo, lo cual permitirá alcanzar la autosuficiencia en combustibles: @OctavioRomero_O, Director General de PEMEX. ¡Gran noticia para el país y [email protected] los [email protected]!”, escribió.

Al cierre de esta administración, México estará procesando un millón 800 mil barriles de petróleo, lo cual permitirá alcanzar la autosuficiencia en combustibles: @OctavioRomero_O, Director General de PEMEX. ¡Gran noticia para el país y [email protected] los [email protected]! pic.twitter.com/JFM6FRsc9F — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2023

También reconoció el trabajo de la secretaria de Energía, Rocio Nahle, por la operatividad de la refinería Dos Bocas.

“La nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial, este año se dará la primera producción de esta obra, afirmó @rocionahle, secretaría de Energía.

Mi reconocimiento y admiración a este gran logro, querida Rocío”, señaló Sheinbaum.

Lee también ¡Tómalo en cuenta! Metrobús ajusta cambios en sus rutas por celebración de la Expropiación Petrolera

Además, la Jefa de Gobierno destacó el discurso del Presidente de Mexico al referirse a la postura de senadores republicanos de Estados Unidos.

Y subrayó que el pueblo de México ya cambió y no hay vuelta atrás.

“¡El pueblo de México ya cambió y no hay vuelta atrás! ¡Sometimiento, no! ¡Oligarquía, no! ¡Clasismo, no! ¡Racismo, no! ¡LIBERTAD, HONESTIDAD, JUSTICIA SOCIAL, IGUALDAD, SOBERANÍA SÍ!”, apuntó.

¡El pueblo de México ya cambió y no hay vuelta atrás! ¡Sometimiento, no!

¡Oligarquía, no!

¡Clasismo, no!

¡Racismo, no! ¡LIBERTAD, HONESTIDAD, JUSTICIA SOCIAL, IGUALDAD, SOBERANÍA SÍ! pic.twitter.com/Pu2AhwzNAu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2023





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl/rmlgv