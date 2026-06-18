Tlalnepantla, Méx.— La negativa de los propietarios de tres predios de la zona cero del Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, a permitir el ingreso del personal ha dificultado las demoliciones.

De acuerdo con el gobierno de Tlalnepantla, los trabajos continúan en el resto de la zona bajo supervisión de autoridades municipales y de Protección Civil, con el propósito de reducir el riesgo para las familias que habitan en las inmediaciones del cerro.

Durante la revisión más reciente de los avances, las autoridades informaron que las maniobras se concentran en los polígonos uno y dos, donde las demoliciones se realizan de manera controlada debido a las condiciones del terreno y a la cercanía con viviendas que permanecen habitadas.

Como parte de las inspecciones técnicas, personal de Protección Civil recomendó reducir a 50% la altura de un muro ubicado en el polígono dos, debido a que colinda con una vivienda habitada. La medida busca disminuir el riesgo de un posible colapso que pudiera afectar a las familias vecinas.

Respecto a los tres predios donde no ha sido posible intervenir, el gobierno municipal indicó que mantiene coordinación con el gobierno del Estado de México para establecer diálogo con los propietarios y obtener la autorización necesaria para continuar con las acciones de mitigación del riesgo.

Los trabajos de demolición de las viviendas comenzaron a finales de mayo en la primera franja considerada de mayor riesgo del Cerro del Chiquihuite.

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En total serán demolidas 66 viviendas ubicadas en la zona más cercana al área donde ocurrió el deslave de septiembre de 2021. Actualmente las labores se desarrollan en tres polígonos que comprenden 25 inmuebles.

Debido a las características del terreno y a la proximidad de casas localizadas en la parte baja del cerro, las demoliciones se realizan de forma manual y con equipo especializado, sin utilizar maquinaria pesada.

Una vez concluidas las demoliciones, el área será reforestada como parte de las acciones de recuperación de la ladera.

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