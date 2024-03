La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que se mantendrán las restricciones vehiculares para este jueves 7 de marzo.

Lo anterior, debido a que este miércoles, a las 16:00 horas, se registró una concentración máxima que alcanzó los 179 ppb de ozono en la estación Atizapán y se mantuvieron condiciones muy adversas después de esa hora.

En su comunicado de las 20:00 horas, la Comisión señaló que, de acuerdo a los modelos meteorológicos, este jueves todavía persistirá el sistema de alta presión en el centro del país, que originará cielo despejado, alta radiación solar, estabilidad atmosférica y viento débil, lo que favorecerá la formación del ozono.

Debido a estas condiciones adversas, el pronóstico para mañana indica que la calidad del aire será de mala a muy mala.

Por lo tanto, mañana habrá restricciones vehiculares para los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3 ,5, 7 y 9; así como vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2, de las 5:00 a las 22:00 horas.

