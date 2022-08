Se invirtieron 80 mdp para tribunales laborales

La Ciudad de México se encuentra lista para implementar, a partir del próximo 3 de octubre, la nueva reforma laboral, en la que el gobierno federal otorgó a las autoridades capitalinas un subsidio de más de 80 millones de pesos para la adecuación del Centro de Conciliación Laboral y de los tribunales laborales que se encargarán de resolver los desacuerdos entre empleado y patrón, en un promedio no mayor a seis meses, lo que evitará juicios eternos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Rodríguez Díaz León, detalló que con la entrada en vigor de la reforma al sistema de justicia laboral, comenzará a operar el Centro de Conciliación Laboral que tendrá que resolver en 45 días un caso y, si no se llega a un acuerdo entre el trabajador y empleado, emitirá una declaratoria de no conciliación y el caso pasará al tribunal laboral para que lo atienda en un lapso que no puede rebasar los seis meses.

“Es fundamental pensar en los derechos laborales como un acto de justicia y, a partir de ahí, uno de los mecanismos debe ser el diálogo”, aseveró.

Precisó que ya inició el proceso de selección de las 30 personas conciliadoras que laborarán en el centro, aunque se esperará que sean un total 100 personas las que participen una vez que inicie la actividad al 100 %. El centro estará ubicado en la colonia Doctores, en un inmueble anexo que tiene la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Para la adecuación del Centro de Conciliación Laboral se invirtió un total de 35 millones 247 mil 445 pesos, y para la creación de los tribunales laborales, 45 millones 247 mil 355 pesos. Lo anterior resultó del subsidio que aprobó la Federación por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

El funcionario local apuntó que hoy día la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene el orden de 150 mil expedientes vigentes por resolver, los cuales podrían tardar en promedio 15 años, además de que 35 mil personas al año demandan “justicia laboral”.

“Medidas contra la inflación no afectarán empleo”

Sobre la actual inflación en el país, el Rodríguez Días León apuntó que “les guste o no, México es de los países con menos inflación”, y descartó que el impacto origine desempleo en la capital; al contrario, “se continuará con el proceso de reactivación económica y de dinamismo para la generación de empleos formales”.

El secretario destacó que la inflación es un tema que a todos nos impacta, pero también recordó que de los países que forman parte de la OCDE, México es uno de los que tiene controlada su inflación y las medidas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido las correctas.

“De que impacta la inflación, claro que impacta, pero tú decides qué medidas tomar. A mi parecer, las medidas han sido las adecuadas, porque eso ha permitido que en la región, les guste o no, son indicadores de números, somos de los países con una menor inflación”, sostuvo.

A pregunta de si prevén desempleo en la capital a causa de la inflación, Rodríguez Díaz León descartó el tema y subrayó que se prevé un proceso de reactivación económica, de fortalecimiento de esfuerzos y de diálogo con las cámaras, de un esfuerzo por parte del gobierno capitalino para atender los temas, “hay puesta en marcha de las secretarias para generar la contención y la posibilidad de apertura de negocios”.

Mencionó que entre las estrategias que implementa el gobierno se encuentra la reducción de trámites que ocasionaron trabas para la apertura de negocios, “se eliminaron más de mil 400 trámites, no es un asunto menor, es clave para avanzar”.

Otra vertiente es la feria del empleo, que dará un giro en su desarrollo, donde las empresas se comprometen a contratar de manera inmediata a 20% de los que asistan, más aquellos que tienen oportunidad de entrevista laboral. “Hemos acordado con la secretaría y las empleadoras que ahí mismo se tiene que generar el vínculo con las empresas y ya no sólo la entrevista, sino la oportunidad de salir con un contrato”.