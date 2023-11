El alcalde con licencia en Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que es lamentable que los recursos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) se utilicen para espiar opositores, y que esto debería ser un escándalo internacional.

En rueda de prensa, se refirió al reportaje que dio a conocer The New York Times, el cual señala un presunto espionaje desde 2021 contra varios actores políticos, y adelantó que buscará a las personas que fueron espiadas para interponer una denuncia colectiva en la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue el actuar de Godoy Ramos, pues solicitó información de sus mensajes y llamadas a una compañía telefónica, sin la autorización de un Juez de Control.

Lo más delicado, dijo, es que no solamente pidieron el registro de sus llamadas, sino que también la geolocalización en tiempo real y su número de IMEI, pues buscaban infectarlo con Pegasus.

“Esto debería ser un escándalo, un escándalo internacional, en el pasado el descubrimiento de Pegasus contra periodistas, hoy es contra la oposición en esta Ciudad… esto precisamente lo único que confirma es que esta Fiscalía no imparte justicia, esto es la comprobación y la prueba fehaciente que, desde el 2021 que perdieron la Ciudad, han querido, lo que no ganaron en las urnas, ganarlo a punta de expedientes. Aquí está la confirmación de que yo no mentía, que utilizaron la Fiscalía del estado de Colima también para pedir mi teléfono y el del coordinador de los diputados federales, Jorge Romero”, lamentó.

Santiago Taboada indicó que cada 30 minutos la Fiscalía capitalina quería saber dónde estaba, “esa es la obsesión del gobierno por saber dónde está la oposición”.

Señaló que este reportaje y los documentos con los que él cuenta confirman que lo que había venido diciendo desde 2022, que está siendo perseguido políticamente para evitar que participe en las próximas elecciones. “Se le debería caer la cara de vergüenza a Claudia Sheinbaum y a Ernestina Godoy, quienes negaban esta persecución”.

Asimismo, dejó claro que sus aspiraciones para encabezar el Frente opositor en la Ciudad siguen intactas, a pesar de que la Fiscalía capitalina quiera vincularlo en 17 carpetas de investigación.

“No las han roto (mis aspiraciones) ni la van a romper. Yo desde hace tres años aquí los he esperado y con la claridad de que lo que dicen no se sostiene en un expediente porque son unos mentirosos, y si creen que me van a intimidar, aquí los espero y que hagan lo que intenten, pero al final todo, esta historia se les está cayendo de las manos por mentirosos y por corruptos; entonces, no te preocupes no nos van a descarrilar, vamos a ganar, estamos muy bien en las encuestas y vamos a abanderar este Frente porque hay que rescatar a las instituciones de esta Ciudad”, aseveró.

El aspirante estuvo acompañado por el coordinador de los diputados locales panistas, Federico Döring, quien adelantó que el martes solicitarán, a través de puntos de acuerdo, pedirán la dimisión de la fiscal y una comisión especial para investigar este espionaje.

