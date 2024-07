Alessandra Rojo de la Vega aseguró que Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, miente, incurre en abuso de poder y está “revictimizandome”.

Lo anterior luego de que el viernes el funcionario dijo que las declaraciones realizadas por la virtual ganadora a la alcaldía Cuauhtémoc, “generan suspicacia” y “apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado”.

Rojo de la Vega también cuestionó si es una investigación para llegar a la verdad sobre el atentado que sufrió previo a los comicios de junio pasado o es “la respuesta a una consigna política”.

“Cuando piensas que las autoridades de este país no pueden ser peores, siempre logran sorprenderme. Sale el encargado de la Fiscalía y me señala y miente, todo para favorecer a su partido o como venganza porque no he podido quedarme callada”, sostuvo en un mensaje en redes sociales.

El viernes, Ulises Lara durante un mensaje a medios, dijo: “resulta por demás extraño que sea la propia denunciante quien defienda a su posible agresor. También genera suspicacia que sea ella misma quien se aventure a dar conclusiones de una investigación que se encuentra en curso y que todo apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado”.

Al respecto, Alessandra Rojo de la Vega apuntó que esto "es un absurdo" y un "abuso de poder sin límites". “En este país donde nos han hecho creer que si nos pasa algo es nuestra culpa, si nos atacan, nos violan, nos matan. Este es el México que hoy tiene como fiscal de la Ciudad de México a Ulises Lara”.

Indicó que con las recientes declaraciones que emitió Ulises Lara, no tiene intenciones de proteger a las víctimas, pues “prejuzga y sin ninguna sola prueba se lanza en mi contra, revictimizándome, violentámdome, mintiéndole a la cara a millones de capitalinos y capitalinas”, acotó.

Reiteró que desde el 2 de junio, está luchando contra los poderes del Estado, “cada día suman un ataque más uno a uno los hemos ido derrotando”.

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc subrayó que se le negó su carpeta de investigación por lo que tuvo que recurrir la Comisión de Derechos Humanos, "para que yo pudiera tener acceso a mi carpeta cuando es mi derecho como víctima”, concluyó.









