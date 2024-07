Se tensa conflicto entre Rojo de la Vega y Morena

Tal parece que el pleito entre los morenistas y la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, no tiene para cuándo acabar y es que justo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaba que el recuento de casillas en la demarcación será parcial y no total como buscaba Morena, la fiscalía capitalina señaló que hay indicios de que el ataque armado del que fue víctima Rojo de la Vega en campaña estuvo “cuidadosamente preparado”. Desde la oposición saben que Morena no dará su brazo a torcer y llegarán hasta la última instancia para tratar de arrebatar a Alessandra la alcaldía, para lo cual, nos dicen, están preparados.

¿Disputa por la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso del Edomex?

En este espacio le platicamos que la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de México se disputa entre Francisco Vázquez, cercano a la gobernadora Delfina Gómez, y Maurilio Hernández, quien es respaldado por el grupo del senador Higinio Martínez, a lo que el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, dijo que no hay disputa entre Vázquez y Hernández, sino que se trata de quién tiene las mejores cualidades para consolidar a los grupos parlamentarios, la mediación y negociación, pues su tarea será la de lograr que en la próxima Legislatura se aprueben las reformas que impulse Morena no sólo por ser grupo mayoritario, sino bajo el acuerdo de todas las partes, por lo que sostuvo que no habrá imposición en el liderazgo.

Levantan, por ahora, bloqueo en el Arco Norte

Luego de tres días y medio de cierre, ejidatarios del Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo liberaron el Arco Norte tras alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Exigen el pago de sus tierras que se ocuparon para construir esa vialidad y ayer, nos dicen, acordaron con autoridades federales el inicio de dichos pagos, cuya dispersión comenzará el 29 de julio, y con la firma de convenio el 2 de agosto. Nos señalan que sobre la mesa se quedó la advertencia de los inconformes de que si en tres días no ven reflejados los depósitos volverán a bloquear la carretera.